Phúc đức tại mẫu: Mẹ sinh con đúng giờ này, đứa trẻ được THẦN HỘ MỆNH phù trợ, gia đình phúc khí vây quanh

Bói ngày giờ sinh Âm lịch, người sinh vào khung giờ Dần Âm lịch là từ 03:00- 05:00 giờ sáng. Đây là khoảng thời gian ngày mới sắp bắt đầu.

Có thể nói, trẻ có giờ sinh này rất thông minh, lanh lợi. Dù từ nhỏ, trẻ có thể ương bướng, hay cãi lại hoặc không nghe lời. Nhưng kỳ thực, trẻ có suy nghĩ, tư duy và chính kiến riêng. Khi lớn lên, trẻ thường là học sinh giỏi, có thành tích xuất sắc, nổi bật tại lớp và có thể đạt giải ở các kỳ thi.

Trẻ có giờ sinh này vào giờ này tương lai đầy triển vọng. Họ được trời ban phúc khí riêng. Cha mẹ sinh con vào giờ này có phúc quý vây quanh.

Đến tuổi trưởng thành, họ tu chí làm ăn, giàu nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Cha mẹ có con sinh giờ này cũng gặp may mắn trong cuộc sống, công việc. Có thể nói, trẻ con chào đời giờ Dần mang đến may mắn cho cha mẹ.

Khung giờ Mùi (13:00 -15:00)

Chào đời vào khoảng thời gian này, con thường có tâm hồn mộng mơ, thích nguy nghĩ và sáng tạo. Đôi lúc trẻ cũng có đôi chút yếu đuối, hãy nuôi dưỡng con bằng tất cả sự yêu thương để giáo dục trẻ thành con người giàu tình cảm, yêu thích cái đẹp. Trẻ có thể sống tốt bằng những nghề nghiệp liên quan đến tài năng nên mẹ cũng không cần phải quá lo lắng.

Khung giờ Thân (15:00 - 17:00)

Bói ngày giờ sinh Âm lịch, trẻ sinh vào khung giờ Thân thường mang tính cách bướng bỉnh, cứng đầu. Khi nhỏ, bé khá khó nuôi, hay ốm đau.

Nhưng khi lớn lên, trẻ thể hiện ý chí kiên định, khả năng quyết đoán, dám làm dám chịu. Trẻ có giờ sinh này có số mệnh làm nên việc lớn. Xuất thân trong gia cảnh khó khăn, trẻ rất yêu thương gia đình, không muốn làm gánh nặng cho bố mẹ. Cha mẹ có con sinh vào giờ này làm ăn ngày càng khấm khá, công việc ngày càng thăng tiến. Những đứa trẻ có giờ sinh này đã đặt mục tiêu cho bản thân từ nhỏ, lớn lên sẽ lập được công lớn, giúp gia đình thoát nghèo, có cuộc sống sung túc, dư dả.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.