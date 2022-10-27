HỶ THẦN ĐÔNG NAM, 3 con giáp này chỉ cần xuất hành đúng hướng, đảm bảo vạn sự như ý, CÔNG THÀNH DANH TOẠI

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 04:25

Xem tử vi trọn đời nói chung, tử vi hàng ngày nói riêng đều nhằm mục đích dự đoán vận mệnh, chủ động nắm bắt cơ hội tốt, tránh xa những rắc rối hay xui xẻo có thể gặp phải, cuộc sống thêm phần thuận lợi.

Tuổi Tị

Tam Hợp xuất hiện cho thấy với những ai đang độc thân, đây là cơ hội để bạn tìm được một nửa kia phù hợp. Điều quan trọng nhất là bạn nên đổi sang hướng tiếp cận một cách tự nhiên hơn thay vì cố gắng lãng mạn hóa các buổi hẹn hò của mình.
Chính Tài đưa ra những tín hiệu tốt để tuổi Tị cải thiện thu nhập bằng công việc làm thêm. Nhiều người còn phát huy được năng lực trong lĩnh vực mới và bắt đầu hái ra tiền dù việc này không nằm trong kế hoạch của bạn.
Thổ - Hỏa tương sinh mang tới tin vui về khía cạnh sức khỏe cho bản mệnh. Bạn cảm thấy hài lòng khi sự quyết tâm của mình đã bắt đầu có kết quả, bạn cảm thấy tin tưởng vào phương pháp bản thân đang theo đuổi.

HỶ THẦN ĐÔNG NAM, 3 con giáp này chỉ cần xuất hành đúng hướng, đảm bảo vạn sự như ý, CÔNG THÀNH DANH TOẠI - Ảnh 1

Tuổi Dậu 

Nhân khi có Tam Hợp, các cặp đôi nên dành thời gian cho chuyện tình cảm. Nếu đang gặp vấn đề với mối quan hệ thì ngày mới sẽ tạo cơ hội để bản mệnh sửa chữa mọi thứ. Việc bạn cần làm là ngồi lại, nói chuyện với người ấy một cách cởi mở.
Thiên Ấn tạo điều kiện cho con giáp tuổi Dậu bứt phá, hãy ưu tiên những công việc quan trọng, vạch ra một tiến trình thực tế bằng cách xác định những gì bạn muốn đạt được trong khoảng thời gian sắp tới. Ngoài ra, bạn cũng có thể tận dụng khoảng thời gian này để lên kế hoạch cho một chuyến du lịch ngắn hạn nữa đấy.
Thổ - Kim tương sinh dự báo có người cho bạn tiền hoặc có người nhận được một khoản tiền làm thêm mà bạn lâu rồi chưa được nhận. Có người còn may mắn nhận được món quà xinh xắn, đáng yêu trong ngày này.

HỶ THẦN ĐÔNG NAM, 3 con giáp này chỉ cần xuất hành đúng hướng, đảm bảo vạn sự như ý, CÔNG THÀNH DANH TOẠI - Ảnh 2

Tuổi Tuất

Chính Quan là tín hiệu tươi sáng cho thấy một chiến dịch kinh doanh cũ có thể được tái khởi động. Với kinh nghiệm và tầm nhìn mới của con giáp tuổi Tuất, lần trở lại này sẽ đánh dấu một sự thành công lớn trong sự nghiệp của mình. 
Hôm nay bạn thể hiện khả năng lắng nghe của mình và rất biết nhún nhường trong việc giao tiếp với mọi người. Bạn muốn được lùi lại để đánh giá tình hình một cách sáng suốt hơn.
Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay ngày 3 âm lịch nhân thần ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân, gan. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

HỶ THẦN ĐÔNG NAM, 3 con giáp này chỉ cần xuất hành đúng hướng, đảm bảo vạn sự như ý, CÔNG THÀNH DANH TOẠI - Ảnh 3

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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