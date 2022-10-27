Ông Tơ Bà Nguyệt mách bảo, 27/10 có 3 con giáp buồn vì chuyện tình cảm, nguy cơ có người thứ ba xen vào

Hôm nay, con giáp tuổi Dần là một trong những con giáp buồn vì tình cảm ngày 27/10/2022. Bản mệnh không nên để chuyện công - tư lẫn lộn khi chỉ một chuyện nào đó không hài lòng nơi công sở bạn cũng mang về nhà trút giận lên người ấy. Trong khi đối phương vẫn tỏ ra hiền hòa với mình thì bạn lại tỏ ra cáu kỉnh. Hãy đối xử với một nửa của bạn công bằng hơn nhé.

Theo tử vi ngày 27/10/2022 của 12 con giáp, những cái tên xuất hiện trong danh sách dưới đây được dự đoán, vận trình ngày thứ 5 không được như mong đợi vì bị ảnh hưởng bởi vấn đề tình cảm không được suôn sẻ.

Vận trình tình cảm của người tuổi Mão trở nên ảm đạm hơn trong ngày hôm nay. Những ai độc thân có thể gặp không ít khó khăn trong quá trình tìm kiếm một nửa phù hợp với mình.

Tử vi hôm nay cũng chỉ ra rằng, tình cảm của những cặp đôi tuổi Mão có phần lạnh lùng. Mối quan hệ vợ chồng, con cái thiếu sự gắn kết vì thiếu thời gian dành cho nhau. Hai người có xung đột và nhiều kế hoạch của hai bị phá vỡ. May mắn là người thân nói đỡ lời nếu không sự việc sẽ không thể nào cứu vãn được.

Top 3: Tuổi Sửu

Vận trình tình cảm của người tuổi Sửu không được như ý. Có dấu hiệu cho thấy tuổi Sửu thiếu quan tâm tới một nửa của mình vì bạn đang mải chạy theo những mục tiêu quá xa vời.

Đôi bên cùng cho là mình đã đủ trách nhiệm với người thân mà quên mất chưa trao đi tình cảm thực sự dành cho nhau, hai người có lúc còn có cảm giác trốn tránh đối phương.

Đôi lứa bên nhau quá lâu năm ngày càng xuất hiện nhiều vấn đề, không được hòa hợp như xưa, nhiều chuyện nảy sinh bởi những hiểu lầm liên miên. Cần chú ý những dấu hiệu khác lạ của đối phương để phòng tránh nguy cơ bị người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của bạn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.