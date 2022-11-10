Vợ chồng cưới đã lâu nhưng gặp khó khăn trong sinh nở, xem ngay phong thủy trong nhà

Ngày nay, số thanh niên đổ về thành phố làm việc ngày càng đông, phần lớn trong số đó phải đi thuê nhà ở. Có nhiều người cứ một thời gian lại thay đổi chỗ ở. Đó có thể là việc đặng chẳng đừng, bởi khi không phải nhà mình thì có rất nhiều điều không được như ý, bản thân chúng ta cũng khó lòng quyết định chuyện đi hay ở mà phải nghe ý kiến chủ nhà.

Chuyện mang thai nói khó thì cũng không hẳn khó, nhưng nhiều khi nó phụ thuộc vào duyên phận. Với đa số các cặp vợ chồng thì đây là chuyện lớn trong dự định của hai người, cần đầu tư rất nhiều tâm sức. Có lúc càng muốn có con thì lại càng không có được, kì thực điều này có quan hệ mật thiết với phong thủy nơi bạn đang sinh sống. Hôm nay, hãy cùng Lịch ngày tốt tìm hiểu những yếu tố phong thủy ảnh hưởng đến việc mang thai, khiến bạn khó có bầu nhé.

Đứa con là kết tinh tình yêu của hai người, là chất keo gắn kết tình cảm vợ chồng. Có thêm đứa trẻ, một gia đình mới trở nên hoàn chỉnh, mĩ mãn. Có lẽ hiếm có ai yêu nhau mà không muốn có chung một đứa con với người mình yêu, để tình yêu được thăng hoa rực rỡ.

Tuy nhiên, chính việc thay đổi chỗ ở thường xuyên theo phong thủy có ảnh hưởng rất xấu đến việc mang thai. Đến nơi ở mới, bạn sẽ phải mất một thời gian để thích ứng với trường khí mới. Thai nhi cũng vậy, có những người đường con cái không được vượng thì thai nhi rất khó để thích nghi với các nguồn năng lượng mới. Theo quan niệm phong thủy, việc bạn an cư, có môi trường sống ổn định sẽ có lợi cho việc mang thai và đón một đứa trẻ ra đời.

Bố cục phòng ngủ không hợp lý

Trong thuyết về phong thủy nhà ở, phòng ngủ của thai phụ được ví như tử cung của người phụ nữ, vì thế mà phòng ngủ của phụ nữ sắp và đang mang thai phải đáp ứng được những tiêu chuẩn cơ bản sau đây: thoáng gió, có ánh nắng vào phòng, không quá nóng cũng không quá lạnh.

Thêm nữa, khi bố trí đồ đạc cũng cần chú ý đến những điều cấm kị trong phong thủy phòng ngủ, tránh để đồ đạc hỗn loạn dễ sinh ra sát khí, tránh nằm ngủ dưới dầm nhà… Có rât nhiều điều nếu ta không cẩn thận thì phòng ngủ sẽ là nơi chứa đủ sát khí, quang sát, thanh sát, gương diện sát, xung sát cửa sổ…

Hình sát phong thủy sẽ sinh ra những nguồn năng lượng xấu, ảnh hưởng đến việc thụ thai cũng như sự phát triển của thai nhi sau này. Nếu bạn khó có thai, nên xem xét và bố trí lại kết cấu phòng ngủ sao cho hợp phong thủy nhé.

Kiêng kị về bố trí đồ đạc trong nhà

Trong nhà có phụ nữ có thai, bạn nên chú ý hơn về bố trí đồ đạc, tránh phạm phải ba điều kiêng kị sau đây:

1) Không nên tiến hành sang sửa nhà cửa, trang trí nội thất.

2) Không nên di chuyển những đồ đạc có kích cỡ lớn trong nhà.

3) Không nên tùy tiện gõ đập, đóng đinh vào đồ đạc.

Đây cũng là những điều mà các bậc cha mẹ muốn có em bé cần lưu tâm, sẵn sàng cho việc thụ thai được diễn ra tốt đẹp. Trước khi có thai, hãy cố gắng hoàn thành những việc trên, tránh trong thời gian thai kì làm việc đó ảnh hưởng đến sự khỏe mạnh của thai nhi.

Ban công đồ đạc bừa bộn

Trong thuyết phong thủy nhà ở, ban công được so sánh với con cái đời sau, là lớp hậu nhân tiếp nối. Đối với phụ nữ có thai thì ban công còn đại diện cho các yếu tố di truyền cũng như tương lai phát triển sau này của thai nhi.

Do đó, nên bố trí ban công hợp phong thủy để có lợi cho việc chào đón một thiên thần nhỏ đến với gia đình:

1) Đồ đạc ngoài ban công phải xếp đặt gọn gàng, tốt nhất là tuân theo quy tắc bài trí Trái động Phải tĩnh, Trái lớn Phải nhỏ. Ví dụ, máy giặt nên đặt bên trái, đồ lặt vặt nên xếp bên phải.

2) Không nên để những đồ bị vỡ hỏng ngoài ban công, cũng đừng để ban công bị sứt mẻ, nứt vỡ quá rõ ràng.

3) Nếu xung quanh ban công có hình sát xung khắc, nhất định phải tìm cách hóa giải. Ví dụ, việc đường xung sát với nhà sẽ dễ tác động đến việc thụ thai, khiến bạn khó có con.

Đồ vật sắc nhọn để bừa bãi trong nhà

Trong phong thủy, những đồ vật sắc nhọn không nên để ở những nơi dễ nhìn mà phải cất kĩ. Nếu những đồ dao kéo mà bạn thoải mái để bên ngoài, ai cũng có thể nhìn thấy thì có thể sẽ khiến cho phụ nữ có thai gặp phải xui rủi, xuất huyết hoặc thậm chí sảy thai. Trong quá trình mang thai cũng có thể xảy ra nhiều tình huống nguy hiểm cho cả mẹ và con. Tốt nhất nên cất những đồ vật đó vào ngăn kéo hoặc tủ kín trong nhà.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.