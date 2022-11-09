Chuyên gia phong thủy bật mí: 5 tuyệt chiêu thay đổi không gian làm việc giúp bạn THĂNG CHỨC VÙ VÙ

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 12:33

Bạn làm việc rất chăm chỉ nhưng kết quả chưa như mong đợi? Bạn rất nỗ lực nhưng vị trí vẫn giậm chân tại chỗ? Ấy là vì bạn chưa áp dụng những mẹo phong thủy thăng chức dưới đây thôi.

Những mẹo phong thủy thăng chức không chỉ giúp bạn cải thiện vận thế mà còn thay đổi không gian làm việc, mang tới luồng gió mới cho sự nghiệp của bạn.

1. Không khí lưu thông

Yếu tố phong thủy đầu tiên giúp bạn có thể thăng chức chính là nơi làm việc phải có ánh sáng mặt trời soi chiếu, không khí lưu thông trôi chảy, vì thế cần ngồi gần cửa sổ. Nếu không có điều kiện ngồi gần cửa sổ thì đặt trên bàn làm việc một chiếc quạt nhỏ để thổi gió.

Mặt khác, các văn phòng hiện nay thường dùng hệ thống điều hòa tổng, nơi làm việc gần với điều hòa tổng thì khí lưu thông quá mạnh, sẽ xua hết tài vận đi nên nếu được, hãy chọn vị trí xa điều hòa trung tâm. 

Chuyên gia phong thủy bật mí: 5 tuyệt chiêu thay đổi không gian làm việc giúp bạn THĂNG CHỨC VÙ VÙ - Ảnh 1

2. Vị trí làm việc có chỗ dựa

Chọn chỗ ngồi hợp phong thủy theo nguyên tắc tứ tượng. Phía sau chỗ ngồi làm việc là phương Huyền Vũ theo phong thủy truyền thống. Nếu phía sau thông thoáng, thường xuyên có người qua lại tức là “Huyền Vũ lạc hãm”, đại biểu cho việc không có chỗ dựa vững chắc, hiếm khi được lãnh đạo cất nhắc, càng không có cơ hội thăng chức. 

Hiện nay, bố trí chỗ làm việc ở văn phòng đều theo nguyên tắc mặt đối mặt, phía sau là lối đi nhỏ. Để cải thiện phong thủy, khai thông vận trình sự nghiệp, bạn nên dùng ghế ngồi có chỗ tựa lưng cao, chắc chắn để có cảm giác an tâm, người qua lại phía sau cũng không thể ảnh hưởng tới công việc bạn đang làm.

Chuyên gia phong thủy bật mí: 5 tuyệt chiêu thay đổi không gian làm việc giúp bạn THĂNG CHỨC VÙ VÙ - Ảnh 2

3. Bàn làm việc kị xà ngang, đèn treo áp đỉnh

Ngồi làm việc dưới xà ngang, đèn treo áp đỉnh sẽ ngăn chặn vận khí, đàn áp tài lộc, sự nghiệp không thể tiến triển. Tốt nhất là dời đi chỗ khác, bằng không thì dùng đồ trang trí che khuất xà nhà, đèn treo đi.

Chuyên gia phong thủy bật mí: 5 tuyệt chiêu thay đổi không gian làm việc giúp bạn THĂNG CHỨC VÙ VÙ - Ảnh 3

4. Bày giá sách, chậu cây chiêu quý nhân bên trái bàn làm việc

Bên trái bàn làm việc nên cao không nên thấp, cao tượng trưng cho sự nghiệp phất, nhân khí thịnh vượng, vì thế hãy bày giá sách, tủ tài liệu ở vị trí này. Ngoài ra còn có thể đặt một chậu cây tươi tốt ở đây để thư giãn tâm tình, tăng cường quý nhân vận, thúc đẩy cơ hội được thăng chức. Nhưng lưu ý, không chọn thực vật có hình nhọn. Ngoài ra, bạn cũng nên xem: Phong thủy bàn làm việc đuổi tiểu nhân, rước may mắn để tạo thêm cơ hội cho bản thân.  

Chuyên gia phong thủy bật mí: 5 tuyệt chiêu thay đổi không gian làm việc giúp bạn THĂNG CHỨC VÙ VÙ - Ảnh 4

5. Bên phải bàn làm việc phải sạch sẽ, kị vật nhọn

Bàn làm việc sạch sẽ, ngăn nắp thì sự nghiệp mới hanh thông, thuận lợi. Tuyệt đối không đặt vật nhọn ở bên phải bàn làm việc, sẽ ảnh hưởng tới công việc, dễ dàng gây hấn với đồng nghiệp, chặn đường thăng quan tiến chức.

Chuyên gia phong thủy bật mí: 5 tuyệt chiêu thay đổi không gian làm việc giúp bạn THĂNG CHỨC VÙ VÙ - Ảnh 5

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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