Quý nhân trợ vận, 3 con giáp may mắn tuần tới (5-11/12) làm gì cũng hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 03/12/2022 20:41

Ai là con giáp may mắn tuần này (5-11/12)? Họ sẽ gặp được những điều thuận lợi gì giúp cuộc sống bước sang trang mới? Hãy theo dõi trong bài viết sau.

1. Tuổi Dậu

Xin chúc mừng tuổi Dậu trở thành con giáp may mắn tuần này. Cát tinh sẽ giúp bạn gặp được nhiều điều như ý trong cuộc sống, gặt hái được những thành tích khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trên phương diện sự nghiệp, bạn kết giao được với nhiều bạn bè, đồng nghiệp tốt bụng. Đôi bên có thể cùng tiến hành các dự án lớn hoặc cùng chung tay giải quyét các vấn đề còn tồn đọng. Những thành tích tốt trong công việc ắt sẽ khiến bạn nhận được sự khen ngợi của cấp trên.

Tài lộc tăng tiến vào vào cuối tuần, khi người làm công ăn lương được trả lương hậu hĩnh vì những đóng góp cho tập thể. Với người làm ăn kinh doanh, những kinh nghiệm tích lũy được từ trước đến nay giúp bạn nhìn ra đâu là hướng đi đúng đắn cho mình.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân được đào hoa chiếu mệnh, trong đó nữ mạng sẽ gặp nhiều may mắn hơn nam mạng. Có nhiều khả năng bản mệnh sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới ngay trong tuần này, vì thế hãy mở lòng mình nhiều hơn nhé.

Tình yêu đôi lứa cũng được dịp hâm nóng, thắp sáng lại ngọn lửa yêu đương. Dù hai người không còn thường xuyên thể hiện tình cảm như trước, nhưng thời gian trôi đi sẽ khiến hai bạn thêm thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Đó chính là bí quyết để gìn giữ mối quan hệ của cả hai.

Quý nhân trợ vận, 3 con giáp may mắn tuần tới (5-11/12) làm gì cũng hanh thông bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Tuổi Hợi

Tuần này, tuổi Hợi may mắn được cát tinh Thái Dương che chở nên vượng vận quý nhân, làm việc gì cũng thuận lợi. 

Công việc trong tuần diễn ra trôi chảy, khó khăn nhất định vẫn sẽ có, nhưng con giáp này vẫn giữ vững ý chí và quyết tâm của mình, lại thêm quý nhân dìu dắt nên bạn vượt qua nhẹ nhàng. Cũng bởi những thành tích đạt được trong thời gian này, bạn còn nhận được sự tín nhiệm của cấp trên. 

Vận trình tài lộc trong tuần này khá vượng nhờ nguồn thu mở rộng. Bản mệnh dù làm công ăn lương hay theo lĩnh vực kinh doanh buôn bán thì đều đón nhận nhiều vận may tài lộc lớn, tiền bạc không còn là vấn đề.
Khi túi tiền rủng rỉnh, con giáp may mắn tuần này có thể chiều chuộng bản thân một chút, mua cho mình một món quà để khích lệ tinh thần.

Phương diện tình duyên nhìn chung khá êm ả. Nếu đang có thiện cảm với ai, bạn nên chủ động tìm cách kéo gần khoảng cách, chớ bỏ lỡ mối duyên đẹp vì sự do dự và nhút nhát của bản thân.
Nếu cảm thấy có thể tiến tới mối quan hệ lâu dài thì bạn chớ chần chừ, hãy tìm cơ hội thích hợp ngỏ lời với đối phương.

Quý nhân trợ vận, 3 con giáp may mắn tuần tới (5-11/12) làm gì cũng hanh thông bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Tuổi Sửu

Sao Bách Việt mang tới vận đào hoa cho tuổi Sửu trong tuần mới, vì thế bản mệnh hãy chuẩn bị tinh thần đón những tin vui tình cảm. Dù là người độc thân hay các cặp đôi, người đã lập gia đình đều có thể yên tâm khi nhân duyên đang rất rộng mở, tình cảm có tín hiệu tích cực.

Cụ thể, đôi lứa, vợ chồng hóa giải được nhiều mâu thuẫn trước đó. Cả hai bên đều chủ động gác lại cái tôi để cùng vun vén, gìn giữ tình yêu này. 

Trong khi đó, người độc thân có một tuần vượng duyên khác giới, các mối quan hệ trong công việc hay ngoài cuộc sống đều có thể giúp bạn tìm thấy một nửa phù hợp, hãy mở lòng hơn để không bỏ lỡ tình yêu.

Trên phương diện sự nghiệp, bạn giải quyết công việc vô cùng nhanh chóng nhờ khả năng tập trung cao. Bạn không ngại giải quyết những vấn đề hóc búa còn tồn tại suốt bấy lâu nay, khiến lãnh đạo vô cùng ấn tượng. Cơ hội để bạn được thăng chức, tăng lương đã không còn xa nữa.

Sự nghiệp phát triển cũng kéo theo tin vui về tài lộc. Người làm công nhận được nhiều khoản thưởng nóng tương xứng với công sức bỏ ra.
Còn người làm ăn kinh doanh, giữa tuần là khoảng thời gian tài lộc vượng nhất, bản mệnh nên tranh thủ lúc này để tiến hành các hoạt động mở rộng quy mô làm ăn, kí kết hợp đồng.

Quý nhân trợ vận, 3 con giáp may mắn tuần tới (5-11/12) làm gì cũng hanh thông bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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