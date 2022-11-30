Thời vận đến rồi: 3 con giáp được CHÍNH THẦN PHÙ TRỢ điểm mặt chỉ tên, tiền tài đổ về túi ào ào từ tháng 12/2022

Tâm linh - Tử vi 30/11/2022 15:17

Bước vào tháng 12/2022, sang năm 2023, sự nghiệp, tiền bạc hay tình cảm của những con giáp sau đều hết sức may mắn

Tuổi Mão

Vận thế của người Mão luôn tốt đẹp hơn người khác, luôn có quý nhân giúp đỡ những lúc cần thiết.

Tháng 12/2022, tài vận của con giáp này vô cùng tốt đẹp. Thời gian này, người tuổi Mão cầu tài suôn sẻ, kiếm tiền thành công. Ngoài ra, con giáp này cũng dễ dàng hoàn thành mọi mục tiêu đã đề ra nên cuộc sống ngày càng vui vẻ và thoải mái.

Thời vận đến rồi: 3 con giáp được CHÍNH THẦN PHÙ TRỢ điểm mặt chỉ tên, tiền tài đổ về túi ào ào từ tháng 12/2022 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất luôn có vận thế tốt đẹp bởi tính cách ổn định, điềm tĩnh, cẩn thận. Tháng 12/2022, do ‘phong sinh thủy khởi’, quý nhân giúp đỡ nên con giáp này nhận được rất nhiều cơ hội đầu tư làm giàu, từ đó có thể ‘một bước lên trời’.

Bước vào năm 2023, khi bước vào đại vận, cho dù sự nghiệp, tiền bạc hay tình cảm đều hết sức may mắn. Con giáp này có thể làm đâu thắng đó, đi đến đâu cũng tìm ra cơ hội tăng thêm thu nhập và chuyện tình cảm luôn hạnh phúc, ngọt ngào.

Thời vận đến rồi: 3 con giáp được CHÍNH THẦN PHÙ TRỢ điểm mặt chỉ tên, tiền tài đổ về túi ào ào từ tháng 12/2022 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Bước vào năm 2023, người tuổi Mùi được các cát tinh "Tam Đài", "Thiên Giải", "Hóa Cái" soi chiếu nên công việc của con giáp này thăng tiến đi lên không ngừng. Cho dù là người làm công ăn lương bình thường hay những ông chủ doanh nghiệp đều gặp được may mắn, hanh thông.

Chính vì thế người tuổi Mùi nên biết tận dụng thời cơ vàng. Khi vận may kéo đến, cho dù có ngồi trong nhà cũng sẽ gặp được những tin vui bất ngờ.

Có được sự trợ giúp của quý nhân nên sự nghiệp thăng tiến, sẽ phát huy được hết năng lực của bản thân, thu nhập cũng sẽ vì thế mà tăng lên gấp đôi, gấp ba năm cũ.

Thời vận đến rồi: 3 con giáp được CHÍNH THẦN PHÙ TRỢ điểm mặt chỉ tên, tiền tài đổ về túi ào ào từ tháng 12/2022 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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