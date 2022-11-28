Cát tinh phù trợ, 3 con giáp thành công bất ngờ, tình duyên thắm sắc trong tuần này (28/11-4/12)

Đặc biệt, những người đang nắm chức quyền hoặc thi cử, học lên cao sẽ nhận thấy nhiều cơ hội xuất hiện trước mắt. Những khó khăn trước đó dần dần được giải quyết ổn thỏa, bạn tin tưởng hơn vào khả năng của mình thì gặt hái thành công không còn là điều xa vời.

Là con giáp may mắn tuần này nên người tuổi Sửu có thể thoải mái đón nhận nhiều tin vui. Bạn có nhiều cơ hội để có cái nhìn khách quan hơn về cuộc sống hiện tại. Đây là thời điểm cực kỳ lý tưởng để bạn phát huy điểm mạnh của mình, nhất là khả năng xử lý vấn đề một cách nhanh nhạy.

Con giáp này cũng được tận hưởng những ngày vui, hạnh phúc như ý. Vợ chồng bạn đồng lòng với những kế hoạch chung trong tương lai. Bên cạnh đó, bạn còn có thể đóng vai trò cầu nối với những người thân yêu của mình.

Tình hình tài chính cũng vượng sắc khi người làm công ăn lương ghi điểm trong mắt lãnh đạo và được nhận tiền thưởng nóng. Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh xây dựng được đội ngũ khách hàng trung thành, khiến tiền nhanh chóng đổ về túi.

Người có đôi yêu lâu năm đã bước vào giai đoạn chín muồi để bàn chuyện kết hôn. Các bạn càng tự tin hơn khi nhận được sự chấp thuận của bố mẹ hai bên.

Ảnh minh họa: Internet

2. Tuổi Thìn

Nhờ có cát tinh trợ vận, người tuổi Thìn có khát khao tìm tới những giới hạn mới trong công việc của mình. Nguồn cảm hứng sáng tạo được khơi dậy mạnh mẽ khiến bạn sẵn sàng thử sức trong những lĩnh vực mới.

Chính vì vậy, người làm công ăn lương có thể gây ấn tượng sâu sắc với lãnh đạo. Bạn nhận ra rằng mình còn rất nhiều khả năng tiềm ẩn. Ngoài ra, nếu muốn kiếm thêm thu nhập, bạn có thể tìm hiểu việc kinh kinh doanh online thông qua các trang mạng xã hội.

Tình hình tài chính khá dư dả khi mọi kế hoạch bạn đặt ra trước đó đều đã vào guồng và đem lại hiệu quả tích cực. Nếu đang cầm một khoản tiền trong tay thì bạn có thể suy nghĩ đến việc đầu tư, tuy nhiên cần giữ kín thông tin, chớ nên cho ai biết.

Các mối quan hệ của con giáp may mắn tuần này có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Những người bạn cũ sẽ xuất hiện và đem đến cho bạn nhiều sự bất ngờ. Đây cũng cơ hội để bạn giải quyết những hiểu lầm trong quá khứ một cách nhẹ nhàng và êm đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

3. Tuổi Tuất

Tuần mới hứa hẹn có nhiều thành công ngoài mong đợi. Người tuổi Tuất chăm chỉ và nỗ lực nên sự bứt phá của bạn cũng được thể hiện rõ trong thời gian tới qua khía cạnh công việc. Cấp trên chắc chắn rất hài lòng và đang xem xét cơ hội thăng chức hoặc tăng lương cho bạn đấy.

Với người làm ăn kinh doanh, do ảnh hưởng của Dịch Mã nên bạn sẽ vất vả hơn khi phải đi lại thường xuyên. Tuy nhiên, mọi công sức bạn bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng bằng khoản tiền rủng rỉnh. Cuối tuần là thời gian bạn dành cho gia đình và thư giãn sau những ngày làm việc vất vả.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân may mắn tìm được người khác giới phù hợp. Bạn không kỳ vọng vào điều gì quá lớn lao và biết trân trọng cách người ấy đối xử với mình. Thông qua quá trình trò chuyện, hai người cũng dần hiểu thêm về nhau.

Những cặp vợ chồng có thể sắp xếp một chuyến du lịch ngắn ngày cùng gia đình nhỏ của mình để hâm nóng tình cảm. Chắc hẳn các thành viên gia đình bạn đều sẽ có thêm những kỉ niệm khó quên đấy.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.