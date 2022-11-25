Bước sang tuần mới (28/11-4/12), Thần tài gọi tên 4 con giáp khẳng định thực lực, tài lộc rực rỡ chói sáng, nắm bắt thời cơ dễ giàu to

Với người làm công ăn lương, nếu chăm chỉ và chứng tỏ được vị thế trong công việc, bạn sẽ khiến số tiền trong tài khoản của mình tăng lên nhanh chóng. Cấp trên chắc chắn chẳng ngần ngại khích lệ tinh thần cho một nhân viên xuất sắc như bạn đâu.

Xin chúc mừng người tuổi Sửu trở thành con giáp phát tài tuần này. Có thể thấy rằng bạn bỏ ra bao nhiêu công sức thì sẽ được nhận về bấy nhiêu, không ai có thể dị nghị về khoản tiền rủng rỉnh trong túi của bạn.

Khi cần, bạn vẫn có những ý tưởng sáng tạo độc đáo, ứng biến linh hoạt trước những tình huống bất ngờ, từ đó tự tạo cho mình lối đi riêng mà không giam mình trong bất cứ khuôn khổ nào cả.

Với người làm ăn kinh doanh, bạn xây dựng được đội ngũ khách hàng trung thành nên tiền đổ ào ào về túi. Tuy nhiên, điều đáng khâm phục là bạn không hề đi theo lối mòn.

Ảnh minh họa: Internet

2. Tuổi Thân

Tình hình tài chính của người tuổi Thân có những bước nhảy vọt đáng kể trong tuần này. Đó chính là dấu hiệu đáng mừng để bạn tiếp tục cố gắng hơn.

Với người làm công ăn lương, tiền lương cứng vẫn túc tắc không có nhiều biến động. Tuy nhiên, vì là người chăm chỉ nên bạn có thể cải thiện thu nhập bằng cách nhận thêm công việc ngoài giờ.

Điều này sẽ khiến bạn vất vả và tốn nhiều thời gian hơn, nhưng nếu muốn tăng cao thu nhập thì đây là một biện pháp rất khả quan.

Với những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà bạn tạo được mạng lưới khách hàng, đối tác rộng rãi, có cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, lợi nhuận càng ngày càng tăng tới mức chóng mặt.

Tất nhiên, để có thể đạt được thành tựu như vậy, bản mệnh có thể sẽ phải khá vất vả vì cần di chuyển nhiều đấy.

Ảnh minh họa: Internet

3. Tuổi Dậu

Nhờ việc xác định được rõ ràng mục tiêu mà người tuổi Dậu sẽ kiếm được một khoản kha khá vào thời điểm này. Những bước tiến nhanh chóng và ổn định sẽ giúp bạn có một nguồn thu dồi dào.

Dù là người mới chập chững bước vào một lĩnh vực nào đó, bạn vẫn có thể được tiếp xúc với những mối làm ăn có giá trị nhờ sự thông minh, nhanh nhạy cùng các mối quan hệ rộng rãi của mình. Những gì bạn nắm bắt được trong thời điểm này khiến nhiều người ghen tị.

Chuyện làm giàu còn diễn ra khá thuận lợi đối với những người làm ăn buôn bán và thời cơ chủ yếu đến vào những ngày gần cuối tuần. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác nên làm việc gì cũng dễ dàng hơn hẳn mọi người.

Ngoài ra, quý nhân xuất hiện còn chỉ cho con giáp phát tài tuần này đâu là nơi thích hợp để đổ tiền đầu tư. Nếu đang có sẵn khoản tiền trong tay, bạn có thể cân nhắc theo hướng đã được vạch ra.

Ảnh minh họa: Internet

4. Tuổi Hợi

Tình hình tài chính của người tuổi Hợi cũng có những bước tiến khả quan trong thời điểm này. Vì bản mệnh là người làm việc có trách nhiệm nên dễ được cấp trên cất nhắc hoặc được giao cho phụ trách những nhiệm vụ trọng đại.

Hãy nắm chắc cơ hội bày ra trước mắt, bạn có thể khẳng định được tài năng và chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương. Hãy tìm thời điểm thích hợp để mạnh dạn đề xuất mức lương mong muốn, tỷ lệ được cấp trên phê duyệt là rất cao.

Nếu có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh, bạn nên tranh thủ ngay thời điểm này, khi có nhiều cát tinh xuất hiện thúc đẩy vận trình. Quá trình thực hiện dù có gặp phải khó khăn, con giáp này chỉ cần quyết tâm thì ắt đạt được mục tiêu.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.