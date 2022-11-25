Để 3 thứ hút lộc này dưới gối, đảm bảo tiền của tự tìm đến nhà, vận cát lên vùn vụt

Theo quan niệm phong thủy, đậu đỏ có màu đỏ đẹp mắt. Đây là màu tượng trưng cho sự may mắn. Vì vậy, người xưa hay để đậu đỏ dưới gối để mang tới những điều tốt lành.

Đặt túi đậu đỏ dưới gối còn giúp đường tình duyên hanh thông. Người độc thân có thể áp dụng biện pháp này để tìm tình duyên như ý. Vợ chồng cũng có thể đặt đậu đỏ dưới gối để tình cảm bền chặt, gia đình hòa thuận.

Vật phẩm này còn giúp xua đuổi những điều xui xẻo, hóa hung thành cát, công việc thuận lợi, tiền của dồi dào.

Theo quan niệm của người xưa, nam đặt 7 hạt đậu, nữ dùng 9 hạt. Nên chọn những hạt đậu đỏ căng mẩy, không bị sứt mẻ hay sâu mọt.

Đặt đậu đỏ cho vào một chiếc túi gấm và đặt dưới gối. Sau 1 tuần có thể thay túi đậu mới một lần.

Ảnh minh họa: Internet

Đồng xu

Nhiều người quan niệm rằng đặt đồng xu dưới gối có tác dụng hóa giải xung khắc, xua đuổi tà khí. Ngoài ra, đồng xu còn là vật thu hút may mắn, tài lộc đến cho gia đình, giúp làm tăng vượng khí.

Người xưa đặt đồng tiên xu cổ hình tròn có đục lỗ vuông ở dưới gối. Đồng xu hình tròn tượng trưng cho bầu trời, mang nguồn năng lượng dương.

Phần đục lỗ hình vuông ở giữa tượng trưng cho đất, mang nguồn năng lượng âm. Vì vậy, đồng tiền xu cổ được cho là vật tượng trưng cho sự giao hòa của đất trời, âm dương, là cội nguồn của vạn vật.

Ngoài ra, tạo hình của đồng xu cổ còn tượng trưng cho que Thái, quẻ số 11 trong kinh dịch. Đây là quẻ mang ý nghĩa cho sự giao hòa của đất trời, công việc thuận buồm xuôi gió, gia đình hòa thuận.

Đặt tiền xu dưới gối còn ngầm thể hiện hy vọng ước mơ trở thành hiện thực.

Ảnh minh họa: Internet

Sách

Sách tượng trưng cho tri thức, sự hiểu biết. Người đặt sách ở đầu giường thường cho thấy đó là người ham học hỏi. Họ để sách ở vị trí tiện lợi cho việc đọc và nghiền ngẫm nhiều lần.

Người xưa cho rằng đặt một cuốn sách dưới gối có thể mang lại điều may mắn, giúp người đó học hành tấn tới, công thành danh toại, gây dựng cuộc sống giàu sang, sung túc.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.