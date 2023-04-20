Tử vi tháng 3 âm lịch: 3 con giáp dễ trúng số độc đắc, phát lộc phát tài, đại phú đại quý, cầu tiền được tiền, ước vàng có vàng

Tâm linh - Tử vi 20/04/2023 13:58

Theo tử vi học, tuổi Thân, tuổi Hợi, tuổi Tý là 3 con giáp dễ phát tài phát lộc, tiền vàng chật két trong tháng 3 âm lịch.

Tuổi Thân

Tử vi tuần mới đã dự đoán rằng, trong tháng 3 âm lịch, những người tuổi Thân sẽ có sự chuyển mình ngoạn mục, cả tiền tài và sự nghiệp đều thăng tiến không ngừng. Do thời gian tới được Thần Tài chỉ điểm, người tuổi Thân sẽ liên tục gặp may, làm đâu thắng đó, tiền bạc đủ đầy.

Những công việc bị đình trệ trước đây nay sẽ được tuổi THân hoàn thành triệt để, gọn gàng. Thêm vào đó, con giáp này còn năng nổ giúp đỡ mọi người, lấy được thiện cảm và tạo ra thêm những mối quan hệ tốt đẹp.

Tử vi tháng 3 âm lịch: 3 con giáp dễ trúng số độc đắc, phát lộc phát tài, đại phú đại quý, cầu tiền được tiền, ước vàng có vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Chúc mừng người tuổi Hợi vì trong tháng 3 âm lịch tới đây, chủ mệnh sẽ có được may mắn ngập tràn, sự nghiệp bứt phá. Con đường thăng quan tiến chức của con giáp may mắn này như được trải thảm, lúc nào cũng rộng mở thênh thang. Nếu người tuổi Hợi đang theo đuổi việc kinh doanh, mua bán của Hợi cũng sẽ ngày càng dễ dàng, hanh thông. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, thuận lợi thế này thì dù có kẻ gian tung chiêu hãm hại cũng không thể ngăn cản bước con giáp này tiến đến thành công.

Trong thời gian này, người tuổi Hợi không chỉ may mắn về công việc tài lộc mà họ còn rất may mắn về đường tình duyên. Đặc biệt với những tuổi Hợi còn độc thân thì đây chính là cơ hội họ sẽ mở rộng quan hệ, và tìm được một nửa chân ái của đời mình. Với những người tuổi HỢi đã có gia đình thì đây là lúc hai bạn nên hâm nóng tình cảm, để cuộc sống gia đình càng trở nên viên mãn hơn nữa.

Tử vi tháng 3 âm lịch: 3 con giáp dễ trúng số độc đắc, phát lộc phát tài, đại phú đại quý, cầu tiền được tiền, ước vàng có vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi cho biết, trong tháng 3 âm lịch, người tuổi Tuất sẽ có những bước tiến lớn trên con đường công danh sự nghiệp. Với phẩm chất thông minh, nay còn được may mắn tề tựu nên con giáp này thỏa chí tung hoành, đưa công việc lên đỉnh vinh quang.

Những người tuổi Tuất sẽ liên tục thắng đậm trên thương trường, mang lại những khoản lợi nhuận lớn cho công ty cũng như bản thân. Nếu mọi thứ xuôi thuận, đến cuối năm thì cuộc đời của con giáp có thể sẽ được sang trang, với bao nhiêu niềm vui, hạnh phúc đang chờ đón.

Tử vi tháng 3 âm lịch: 3 con giáp dễ trúng số độc đắc, phát lộc phát tài, đại phú đại quý, cầu tiền được tiền, ước vàng có vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

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