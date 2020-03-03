Tử vi tháng 3/2020: 3 con giáp may mắn dồn dập, phú quý lâm môn, đại cát đại lợi

Tâm linh - Tử vi 03/03/2020 12:34

Chỉ cần bước chân vào tháng 3/2020, những con giáp may mắn ngút trời này sẽ làm ăn đại phát, cứ thế mà giàu khiến ai cũng ganh tỵ.

Càng về cuối tháng 3/2020 top con giáp may mắn này càng ăn nên làm ra, làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, đời sang trang mới.

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Chỉ cần dám nghĩ dám làm, chi tiêu khoa học và đầu tư khôn ngoan Mão ắt nhà xe có đủ, tiền chất chật két - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, tháng 3/2020 chính là thời hoàng kim của người tuổi Mão. Chẳng những gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc, tình duyên của Mão cũng ấm êm như ý, hạnh phúc ngập tràn.

Trong tháng 3/2020, nhờ có tài vận hanh thông nên con giáp giàu có này sẽ kiếm được bộn tiền, càng về cuối tháng càng vượng phát. Chỉ cần dám nghĩ dám làm, chi tiêu khoa học và đầu tư khôn ngoan Mão ắt nhà xe có đủ, tiền chất chật két.

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Nhờ được quý nhân phù trợ nên Dần làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi, tiền nhiều vô kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cơ hội kiếm tiền dồn dập xuất hiện khiến người tuổi Dần dù nghèo mấy cũng có cuộc sống sung túc đủ đầy, đếm mãi không hết. Đặc biệt, nhờ được quý nhân phù trợ nên Dần làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi, tiền nhiều vô kể.

Dù thành công, bản lĩnh đến mấy Dần cũng đừng quá cao ngạo với những gì mình đang có. Nếu không, bạn sẽ bị kẻ xấu lợi dụng, lâm vào cảnh tiền mất tật mang, hao tài tốn của lúc nào không hay.

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Sách tử vi tháng 3/2020 có nói, Tỵ chính là con giáp may mắn nhất tháng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thông minh, tài năng và có gan làm giàu nên ngay từ những ngày đầu lập nghiệp con giáp may mắn này đã sớm gặt hái được thành quả đáng ngưỡng mộ. Càng vững tin vào con đường mình đi, càng dám dấn thân Tỵ càng tha hồ nằm trên đống vàng, cứ thế mà giàu.

Sách tử vi tháng 3/2020 có nói, Tỵ chính là con giáp may mắn nhất tháng. Dù không cần cậy nhờ bất cứ ai, không chấp nhận luồn cúi nhưng Tỵ vẫn đứng trên đỉnh vinh quang, gánh tiền mỏi lưng.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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