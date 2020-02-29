Tháng 3/2020: Top con giáp vận khí rực rỡ, cơ hội phát tài ào ạt, tiền gạt đi không hết!

Tâm linh - Tử vi 29/02/2020 05:00

Nhờ đạp trúng cát vận nên 4 con giáp may mắn này sẽ có bạc tiền rủng rỉnh, làm đâu thắng đó, bội thu trong tháng 3/2020 tới.

Chỉ cần bước chân vào tháng 3/2020, những con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, tiền nhiều vô kể, giàu nhanh đến chóng mặt.

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Chẳng những có cơ hội thăng chức tăng lương, Mùi còn có đời sống tình cảm hạnh phúc ấm êm, an yên tự tại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi dù là đàn ông hay phụ nữ đều là người có chí tiến thủ, dám nghĩ dám làm. Một khi đã đặt ra mục tiêu, Mùi sẽ không câu nệ bất cứ điều gì để hiện thực hóa mọi thứ. Thế nên càng nỗ lực vươn lên Mùi càng lắm của nhiều tiền, sung túc đủ đầy.

Sách tử vi năm 2020 có nói, tháng 2 không mấy như ý nhưng bước sang tháng 3 đời Mùi sẽ thăng hoa rực rỡ. Chẳng những có cơ hội thăng chức tăng lương, Mùi còn có đời sống tình cảm hạnh phúc ấm êm, an yên tự tại.

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Thân vượng vận tài lộc, thu nhập tăng theo cấp số nhân, càng về cuối tháng càng phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thông minh, khôn ngoan và cực nhạy bén trước thời cuộc nên có những lúc tưởng chừng như thất bại thì Thân vẫn có thể đứng lên, gầy dựng lại tất cả. Nhờ thế, dù nếm trải không ít thăng trầm, khốn khó nhưng con giáp giàu sang này vẫn có của ăn của để.

Đầu tháng 3/2020, nhờ có cát tinh soi chiếu nên Thân vượng vận tài lộc, thu nhập tăng theo cấp số nhân, càng về cuối tháng càng phát tài.

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Mua nhà sắm xe, tiêu tiền khỏi nghĩ chính là lá số tử vi của Hợi trong năm 2020 này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh người tuổi Hợi biết cách đối nhân xử thế, kính trên nhường dưới nên ai gặp cũng quý mến, thương yêu. Nhờ phúc phần trời cho nên Hợi sẽ biến nguy thành an, có cuộc sống bình yên, sung túc hơn người.

Canh Tý chính là thời điểm vận thế của Hợi đổi chiều, giúp con giáp này liên tục nhận tin vui tài lộc. Mua nhà sắm xe, tiêu tiền khỏi nghĩ chính là lá số tử vi của Hợi trong năm 2020 này.

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 Dần sẽ được hái trái ngọt, bạc tiền dư dả, cứ thế mà giàu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần sẽ có khá nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp trong tháng mới này. Thế nên, bạn cần dứt khoát, mạnh mẽ để có thể đưa ra những quyết định mang tính sống còn, giúp bản thân kiếm được bộn tiền, của nả đầy nhà trong tháng 3/2020.

Khổ tận cam lai, sau những chông chênh, khốn cùng Dần sẽ được hái trái ngọt, bạc tiền dư dả, cứ thế mà giàu.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Chỉ mặt 3 con giáp VÉT SẠCH TÚI THẦN TÀI, lộc lá thăng hoa, công danh sự nghiệp thăng tiến

Chỉ mặt 3 con giáp VÉT SẠCH TÚI THẦN TÀI, lộc lá thăng hoa, công danh sự nghiệp thăng tiến

Trong 99 ngày tới, 3 con giáp may mắn nhất tử vi năm 2020 sẽ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, giàu sang sung túc, của nả đầy nhà.

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