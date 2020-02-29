Khổ tận cam lai: 4 con giáp ‘cá chép hóa rồng’, đổi đời đổi vận, giàu vật vã trong năm 2020

Bước vào cục diện Thái Tuế tam hợp trong năm Canh Tý 2020 nên người tuổi Thân sẽ có lộc quý nhân, dù gặp phải bất cứ biến cố nào đều tai qua nạn khỏi, sống bình yên viên mãn.

Sau những khốn khó cơ cực thì giờ đây, 4 con giáp may mắn này sẽ được đáp đền xứng đáng với tiền tài bủa vây, cơ hội thăng tiến ngoạn mục trong sự nghiệp.

Được quý nhân tương trợ, cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp thương yêu nên công danh sự nghiệp của người tuổi Thìn trong năm nay khá thuận lợi. Tuy nhiên, Thìn đừng vội ngủ quên trên chiến thắng, cũng đừng hài lòng với những gì mình đang có quá sớm kẻo bị tụt lại phía sau, tiền tài tiêu tán.

Đặc biệt, công việc của Thân sẽ thuận lợi bất ngờ, giúp họ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật. Từ tháng 3/2020, con giáp giàu có này sẽ được cát tinh đưa đường chỉ lối, cứ bước chân ra khỏi cửa là tiền rơi trúng đầu, về đến nhà thì vàng ùa vào két.

Không ngừng nỗ lực, theo đuổi đam mê sẽ giúp con giáp may mắn này có tài vận suôn sẻ, càng về cuối năm càng ấm no hạnh phúc.

Thần tài đã mỉm cười với con giáp may mắn này, giúp Dần có khá nhiều bước đột phá trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mạnh mẽ, bản lĩnh và dám dấn thân nên khi người khác thấy việc khó khăn mà bỏ cuộc thì Dần vẫn gan lì bước về phía trước. Chính sự cá tính, ngang bướng ấy đã mang lại cho Dần những thành công ngoài mong đợi trong sự nghiệp của mình.

Bước vào tháng 3 năm 2020 dù có gặp chút trở ngại nhưng sau cùng thần tài đã mỉm cười với con giáp may mắn này, giúp họ có khá nhiều bước đột phá trong công việc, tình cảm.

Canh Tý 2020 Hợi sẽ như hổ mọc thêm cánh, tài vận thăng hoa, thả ga hưởng lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thật thà, hiền lành lại dĩ hòa vi quý nên lắm khi vì tin người nên Hợi bị lừa những vố khá đau đớn. Thế nhưng, thay vì oán trách cuộc đời trước những biến cố mình phải trải qua Hợi lại thầm cảm ơn vì điều ấy. Bởi lẽ, nhờ thế mà Hợi biết được ai là bạn ai là thù, ai là người thật tâm đối đãi với mình, ai là kẻ hai lòng.

Sau những khốn khó Hợi sẽ có thừa sự nhạy cảm để biết cách nhìn người, không đặt niềm tin nhầm chỗ. Canh Tý 2020 Hợi sẽ như hổ mọc thêm cánh, tài vận thăng hoa, thả ga hưởng lộc.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.