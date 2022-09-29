Tử vi ngày mai thứ Sáu (30/9), vận may bao phủ, 3 con giáp rước lộc nghênh tài, đếm tiền mỏi tay, giàu sang vô đối, bước ra cửa là tiền rơi trúng đầu, giàu nhanh đến chóng mặt

Công việc cũng như tài lộc của tuổi Ngọ trong thời gian tới đều ở mức tốt. Vận may đến cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ giúp tuổi Ngọ có thêm thu nhập, cuộc sống ngày một sung túc. Tử vi dự báo ngày mai thứ Sáu (30/9), bản mệnh sẽ đón nhận nhiều tài lộc và may mắn hơn.

Người đang muốn lập nghiệp riêng cũng gặp nhiều thuận lợi. Quý nhân đưa đường chỉ lối giúp con giáp này biết cần phải làm gì cho đúng nên bước đầu có thể thu được lợi nhuận tốt.

Vận trình của người tuổi Ngọ làm kinh tế tiếp tục tiến triển. Bản mệnh có thể gặp nhiều cơ hội phát tài, lợi nhuận trong việc làm ăn ngày một gia tăng. Đây chính là giai đoạn mà tuổi Ngọ không cần phải lo về chuyện túng thiếu. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải chú ý cân đối thu - chi, không nên lãng phí.

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo ngày mai thứ Sáu (30/9), vận thế của người tuổi Sửu càng trở nên hanh thông. Do có Tương Tinh phù hộ nên sự nghiệp có bước tiến lớn, những nỗ lực trước đây sẽ mang lại danh tiếng cho con giáp này.

Tử vi học có nói, ngày mai thứ Sáu (30/9), cơ hội sẽ xuất hiện ở khắp mọi nơi, tuổi Sửu sẽ có kiếm tiền tương đối dễ dàng. Tiền bạc có thể tới từ việc đầu tư hợp lý hoặc sự giúp đỡ của 1 số thành viên trong gia đình. Chỉ cần chăm chỉ và biết cách nắm bắt thì không có gì cần phải lo lắng. Cũng chính vì thế mà tiền bạc của tuổi Sửu ngày càng chất đầy trong két.

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp cho biết, tuổi Thân năm nay có vận thế khá bình ổn. Đây là thời gian Tam Hợp Thái Tuế, con giáp này có tài vận vượng phát và tiền bạc rủng rỉnh.

Tử vi ngày mai thứ Sáu (30/9) cũng là phạm Hình Thái Tuế nên Tuổi Thân đón nhận hung vận và cát vận đan xen. Tuy nhiên, các mối quan hệ của bản mệnh vẫn phát triển thuận lợi. Tuổi Thân cũng cần đề phòng các hạn kiện tục, tranh chấp trong thời gian này.

Tuy nhiên, nếu tuổi Thân biết nắm bắt cơ hội hóa dữ thành lành, ngày mai thứ Sáu (30/9) là thời điểm vận thế thiên cát, đại cát đại lợi với người tuổi Thân.

Tử vi ngày mai thứ Sáu (30/9), tuổi Thân bước ra cửa là tiền rơi trúng đầu, giàu nhanh đến chóng mặt (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.