Trời sinh những người tuổi Ngọ có tính cách nhanh nhẹn, hoạt bát, có tâm hồn lạc quan và thích cuộc sống tự do tự tại. Với khả năng quan sát nhanh nhạy cùng chí tiến thủ và tinh thần làm việc chăm chỉ, tuổi Ngọ rất dễ ghi điểm trong mắt sếp và đồng nghiệp.

Tuổi Ngọ từng phải đối mặt với không ít chông gai trên con đường sự nghiệp lẫn tài chính. Tuy nhiên, sau ngày Rằm tháng Giêng, vận may của tuổi Ngọ sẽ lội ngược dòng. Tiền bạc, sự nghiệp lẫn đời sống tình cảm đều suôn sẻ và có bước tiến mới.

Những người tuổi Ngọ có ý chí quyết tâm rất cao, một khi đã đặt ra mục tiêu, họ sẽ quyết tâm làm bằng được. Dù gặp nhiều khó khăn, vấp ngã, tuổi Ngọ vẫn không chịu lùi bước, quyết thực hiện đến cùng. Tuổi Ngọ thường phải sống xa gia đình mới gây dựng được sự nghiệp, gặt hái thành công.

Cụ thể, vào ngày mai ngày (29/9), tuổi Ngọ sẽ được quý nhân phù trợ nên hiệu quả công việc sẽ đạt được gấp đôi mặc dù sự cố gắng bỏ ra không nhiều. Mỗi bước đi của tuổi Ngọ đều có người giúp đỡ nên chuyện dữ hóa lành, mọi khó khăn sẽ được giải quyết. Ngày mai ngày (29/9), tuổi Ngọ sẽ có một khoản thu lớn.

Tuổi Tý

Tý hiền lành, nhân nghĩa, hay giúp đỡ mọi người. Con giáp này cũng là con giáp biết quan tâm, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy xét.

Tử vi dự báo ngày mai ngày (29/9), người tuổi Tý làm ăn thuận lợi, tiền tài bao vây. Vận may của người tuổi Tý sẽ đến và đem lại nhiều phúc khí, của cải cũng dần tăng lên, mọi việc suôn sẻ hơn.

Đây là thời điểm con giáp ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn hưởng thụ cuộc sống.

Từ ngày mai ngày (29/9) trở đi, tuổi Tý tiền vào như nước, vàng về đầy kho, ung dung thu hái bộn tiền. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Dậu

Trời sinh tuổi Dậu là người luôn có chí cầu tiến, luôn phấn đấu không ngừng để tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. So với những con giáp khác, tuổi Dậu là người luôn khao khát làm giàu, luôn tự mình vươn lên trong bất cứ hoàn cảnh nào, vì họ luôn tin rằng nếu không dựa vào bản thân thì chẳng thể dựa vào ai.

Đa số những người tuổi Dậu đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận. Một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa thì cuộc sống của họ sẽ thăng hoa không ai sánh bằng, có người còn trở thành đại gia được nhiều người ngưỡng mộ.

Tử vi học có nói, trong năm Nhâm Dần 2022 này, cuộc sống tuổi Dậu có nhiều chuyển biến, đặc biệt là sự nghiệp và tài vận, cả hai đều được cải thiện đáng kể.

Đặc biệt từ ngày mai ngày (29/9) trở đi, tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều cơ hội để thay đổi cuộc sống, bên cạnh đó họ còn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, một khi thăng hoa rực rỡ sẽ làm tiền đề để ngày một tiến xa hơn. Cụ thể, tử vi ngày mai ngày (29/9) trở đi những người tuổi Dậu nếu biết nắm bắt cơ hội trong năm nay thì cuối năm không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền, sự nghiệp thăng hoa, tài vận ngày một dồi dào.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.