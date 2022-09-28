Thần Tài ban lộc bất ngờ, trong vòng 7 ngày tới (29/9 – 7/10), 3 con giáp “quét sạch vận đen”, đạp trúng hũ vàng, vơ tay trúng bạc, giàu lên trông thấy, tiền bạc rủng rỉnh khó ai sánh bằng

Xin chúc mừng tuổi Sửu, bởi các bạn là một trong 3 con giáp được Thần Tài điểm danh sổ vàng trong vòng 7 ngày tới (29/9 – 7/10) tới đây. Nếu hiện tại bạn đang gặp phải khó khăn hay những nỗ lực cố gắng của bạn chưa đạt được kết quả như ý muốn, thì bạn hãy giữ vững niềm tin nhé! Bởi chỉ ít ngày nữa thôi, vận trình của bạn sẽ khởi sắc và bạn sẽ có bước lội ngược dòng ngoạn mục.

Tử vi dự báo trong vòng 7 ngày tới (29/9 – 7/10), các bạn sẽ được quý nhân giúp đỡ, Thần Tài ưu ái nên sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền và mở rộng sự nghiệp của mình. Người làm công có cơ hội thăng tiến về chức bậc và lương bổng. Những người muốn khởi nghiệp kinh doanh cũng sẽ thuận đà tiến bước. Con giáp này sẽ liên tiếp gặt hái thành công và thu về những khoản siêu lợi nhuận.

Với tính cách chăm chỉ, nhiệt tình, nhiệt huyết trong công việc, những người cầm tinh con trâu luôn cho thấy không điều gì có thể ngăn cản sự tiến bước của họ. Sự tích lũy kinh nghiệm qua những năm tháng đầu đời giúp người tuổi Sửu ngày càng vững vàng hơn trên con đường sự nghiệp của mình.

Tuổi Thìn

Những người sinh năm Thìn thường tử tế hơn trong cuộc sống, thậm chí một số việc khiến bản thân phải chịu thiệt thòi, họ cũng sẵn sàng cố gắng làm vì người khác.

Người tuổi Thìn không bao giờ thiếu may mắn. Tuy không được thông minh nhưng họ rất chăm chỉ và tốt bụng, nhất định ông trời sẽ phù hộ cho những người như họ.

Tương lai tuổi Thìn cũng vô cùng tươi sáng và huy hoàng. Trước hết họ sẽ gặp được nhiều người bạn chân thành hơn để mở ra con đường đúng đắn, hơn nữa tính cách của họ có thể đổi thành tiền thật, nhất định sẽ thăng tiến trong công việc sự nghiệp, mang lại rất nhiều phước lành.

Tuổi Dần

Những người thuộc tuổi Dần rất giỏi trong việc quản lý tài chính và tin rằng, việc sử dụng tiền hợp lý có thể mang lại lợi ích lớn hơn, vì vậy, dù có bao nhiêu tiền trong túi đi nữa, họ cũng sẽ suy nghĩ về cách sử dụng tiền để đầu tư, không bao giờ để tiền chết đứng một chỗ.

Tử vi dự báo trong vòng 7 ngày tới (29/9 – 7/10), tuổi Dần “quét sạch vận đen”, đạp trúng hũ vàng, vơ tay trúng bạc. (Ảnh minh họa: Internet)

Tử vi dự báo trong vòng 7 ngày tới (29/9 – 7/10), dù ban đầu họ có thể thua lỗ vì tiêu quá nhiều tiền, vung ra đầu tư nhiều dự án nhưng với kinh nghiệm tích lũy được, tuổi Dần sẽ ngày càng quen với việc đầu tư hơn và số tiền kiếm được từ đầu tư thậm chí sẽ lớn hơn rất nhiều tiền vốn mà họ đã bỏ ra. Có thể nói, tuổi Dần càng tiêu lại càng kiếm, phú quý hiếm người sánh bằng.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm