Trong vòng 10 ngày tới (28/9 – 7/10), hợp vía Thần Tài, 3 con giáp trúng số lớn giàu to, của cải vật chất để đầy nhà, tài vận bùng nổ, tiền bạc tăng lên gấp đôi, gấp 3 lần

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 23:10

Tử vi cho biết trong vòng 10 ngày tới (28/9 – 7/10), 3 con giáp này may mắn liên tiếp, phú quý vây quanh, công thành danh toại.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy trong vòng 10 ngày tới (28/9 – 7/10) tuổi Tý được cục diện Thân Tý Bán Hợp che chở nên mọi việc trong 6 ngày này đều hanh thông thuận lợi không ngờ. Các mối quan hệ của người tuổi này cũng nhờ đó mà hài hòa hơn trước khá nhiều.

Chính Ấn độ mệnh, bản mệnh tự tin khẳng định được vị thế của bản thân. Những người tham gia thi cử trong thời điểm này dự báo có nhiều tín hiệu khả quan. Chỉ cần bạn vững tâm ôn luyện, chắc chắn kết quả sẽ như mong đợi.

Trong vòng 10 ngày tới (28/9 – 7/10), hợp vía Thần Tài, 3 con giáp trúng số lớn giàu to, của cải vật chất để đầy nhà, tài vận bùng nổ, tiền bạc tăng lên gấp đôi, gấp 3 lần - Ảnh 1

Tử vi dự báo trong vòng 10 ngày tới (28/9 – 7/10), hợp vía Thần Tài, con giáp tuổi Tý  trúng số lớn giàu to, của cải vật chất để đầy nhà. (Ảnh minh họa: Internet)

Thần May mắn đã gọi tên con giáp này trong vòng 10 ngày tới (28/9 – 7/10) khi chuyện tình cảm của bạn cũng không kém phần tốt đẹp. Ngũ hành Kim – Thủy tương sinh giúp cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày một gắn kết hơn. Sự lắng nghe và chia sẻ giúp cả hai ngày một thấu hiểu nhau hơn.

Tuổi Mùi

Có lẽ không khó để cảm nhận được sự hòa nhã, thân thiện và tốt bụng khi tiếp xúc với người tuổi Mùi. Mặc dù, hoàn cảnh xuất thân và quá trình trưởng thành của mỗi người sinh năm Mùi có thể khác nhau. Nhưng dòng thời gian khó có thể xóa nhà đi tính cách điển hình đó trong con người họ.

Mặc cho cuộc đời có thăng trầm, sóng gió, người tuổi Mùi vẫn không ngừng phá bỏ vòng vây định mệnh để tìm lối đi riêng đến cái đích của hạnh phúc cho mình. Những khó khăn, rắc rối vụn vặt thuở ban đầu cũng khó có thể khiến người tuổi Mùi buông bỏ con đường mình đã chọn.

Trong vòng 10 ngày tới (28/9 – 7/10), hợp vía Thần Tài, 3 con giáp trúng số lớn giàu to, của cải vật chất để đầy nhà, tài vận bùng nổ, tiền bạc tăng lên gấp đôi, gấp 3 lần - Ảnh 2

Trong vi dự báo vòng 10 ngày tới (28/9 – 7/10), thời điểm ấy có thể mang đến cho tuổi Mùi nhiều cơ hội trở mình và bứt phá trong học tập, công việc và cả chuyện yêu đương. Nếu trước đó, vị đắng trong cuộc sống của người tuổi Mùi quá nhiều, thì tới đây, chúng sẽ tan biến, nhường chỗ cho vị ngọt đọng lại.

Tiền bạc sung túc, dư dả hơn và con đường nhân duyên không còn quá lận đận. Chưa có cho mình một người yêu, thì bạn sẽ sớm thấy. Đã tìm cho mình được tấm chân tình, thì yêu thương ngày càng đong đầy hơn.

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo trong vòng 10 ngày tới (28/9 – 7/10) là giai đoạn có nhiều hỷ sự đối với tuổi Sửu, chỉ cần họ biết nắm bắt thời cơ thì việc xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn chỉ trong tầm tay. Người tuổi Sửu vốn vui vẻ, chăm chỉ, nghị lực và không ngừng tìm kiếm cơ hội vươn lên trong cuộc sống. Thời gian tới, cuộc sống tuổi Sửu có nhiều thay đổi tích cực.

Trong vòng 10 ngày tới (28/9 – 7/10), hợp vía Thần Tài, 3 con giáp trúng số lớn giàu to, của cải vật chất để đầy nhà, tài vận bùng nổ, tiền bạc tăng lên gấp đôi, gấp 3 lần - Ảnh 3
Tử vi dự báo trong vòng 10 ngày tới (28/9 – 7/10), tài vận tuổi Sửu bùng nổ, tiền bạc tăng lên gấp đôi, gấp 3 lần. (Ảnh minh họa: Internet)

Những tháng đầu năm tuổi Sửu có thể gặp nhiều khó khăn sóng gió, nhưng trong vòng 10 ngày tới (28/9 – 7/10) họ sẽ gặp được quý nhân, sẽ được tạo điều kiện để bắt đầu một thử thách mới và xây dựng mọi thứ thăng hoa rực rỡ, không ai sánh bằng. Tử vi trong vòng 10 ngày tới (28/9 – 7/10) cuối năm tuổi Sửu sẽ được Thần Phật độ mạng nên gặp được cơ hội ngàn năm có một, không chỉ giúp giàu có viên mãn mà cuộc sống tinh thần cũng hạnh phúc thăng hoa.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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