Bước sang tháng 10 năm 2022, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp gặp thời bứt phá, vận đỏ rơi xuống người, tiền đổ vào như nước, của cải tới tấp ùa về đổi đời chỉ sau một đêm

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi cẩn trọng trong nhiều việc. Họ làm việc gì cũng không bốc đồng, nông cạn, vì họ biết sự bốc đồng có thể gây tổn thất lớn. Chính vì vậy, con giáp tuổi Hợi luôn sống lý trí, biết kìm nén để không làm bản thân lâm vào tình huống "cả giận mất khôn".

Bước sang tháng 10 năm 2022 , con giáp tuổi Hợi sẽ có thu hoạch lớn, nắm bắt nhiều cơ hội phát tài, làm giàu cho gia đình. Đối với họ, con đường rộng mở muôn hướng, chỉ cần họ dám đi trước 1 bước thì sẽ không quá khó để kiếm tiền.

Tử vi dự báo bước sang tháng 10 năm 2022, kết thúc cũng là lúc họ nắm vững một số quy tắc ở nơi làm việc, giữ mối liên hệ chặt chẽ với các đối tác, tạo dựng niềm tin với đồng nghiệp. Nhờ đó, họ không chỉ có thêm bạn cùng hội cùng thuyền, không còn phải hành động đơn độc mà còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân.

Tuổi Thìn

Sự nghiệp của Thìn tuần này có nhiều tiến triển. Con giáp này có được những điều mình muốn, miễn là lên kế hoạch kĩ càng, cẩn thận cho mọi việc. Có thể nói đây là lúc mà Thìn hưởng thành quả của mình.

Tử vi dự báo bước sang tháng 10 năm 2022 có cát tinh nâng đỡ, tạo điều kiện nên Thìn thể hiện được năng lực của bản thân. Đồng nghiệp và cấp trên sẽ nhìn nhận lại khả năng của con giáp này. Thìn có thể tự đặt ra thách thức cho mình và không ngừng khai phá khả năng tiềm ẩn của bản thân.

Bước sang tháng 10 năm 2022, về tài lộc, Thìn khéo léo trong làm ăn, chăm chỉ cày cuốc nên túi tiền rủng rỉnh. Con giáp này có thể nhanh chóng mở rộng cơ ngơi. Về tình cảm, các cặp đôi ngày càng gắn bó với nhau. Khúc mắc có thể xảy ra nhưng tình yêu mang tới sức mạnh giúp bản mệnh có thể làm mọi việc để giữ gìn hạnh phúc.

Tuổi Mão

Tử vi dự báo bước sang tháng 10 năm 2022, tháng của nhiều sự thay đổi trong cuộc sống của người tuổi Mão, tuy nhiên sự thay đổi này sẽ diễn ra từ từ và có liên quan đến chuyện đầu tư, tài lộc, đất đai cũng như các cơ hội về việc làm. Với những người tuổi Mão, họ không phù hợp cho những sự liều lĩnh, vì thế hãy cứ đi chậm mà chắc thì sẽ là tốt nhất.

Bước sang tháng 10 năm 2022, Thần Tài chiếu cố, tuổi Mão tiền đổ vào như nước, của cải tới tấp ùa về đổi đời chỉ sau một đêm. (Ảnh minh họa: Internet)

Bước sang tháng 10 năm 2022, theo các chuyên gia phong thủy, nguồn năng lượng của tuổi Mão đang dần tích tụ và trở nên dồi dào hơn, chính là lúc họ nên bắt tay vào công việc. Đây là 1 thời điểm họ rất bận rộn với các dự án, nhưng hãy đảm bảo các lựa chọn của họ đều được cân nhắc kỹ càng thì khả năng thành công sẽ nằm trong tầm tay.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo