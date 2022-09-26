Người tuổi Dậu là người chín chắn và ổn định, nhanh nhạy, quan sát tỉ mỉ, có khả năng tích cực phấn đấu, tìm kiếm cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, có tương lai tươi sáng trong cuộc sống.

Họ vốn đã có một trạng thái tinh thần tốt, luôn lạc quan và tích cực, giờ họ phải biết nắm chắc thời cơ, tận dụng hoàn cảnh để thể hiện tài năng và hoài bão của mình, mở ra khả năng thăng tiến, khả năng có lương tăng lên, và cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Tử vi dự đoán trong 5 ngày sắp tới (27/9 – 1/10), thời cơ thuận lợi sẽ đến, tài lộc tăng cao. Người tuổi Dậu tạm biệt tình trạng trì trệ trước đây, vận vui xung quanh tăng lên, Thần Tài chiếu cố, dù làm gì họ cũng có thể kiếm bộn tiền, thậm chí kiếm tiền từng ngày.

Tử vi dự đoán trong 5 ngày sắp tới (27/9 – 1/10), người tuổi Dậu được Thiên Tài ghé thăm, may mắn cát tường, trúng số độc đắc dễ như chơi. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Thân

Tuổi Thân vốn ham học hỏi, hay tò mò. Đối với những người tuổi Thân còn đi học, trong khoảng thời gian nửa tháng tới, họ sẽ đạt được những thành tích rất ấn tượng.

Trong khi đó, những người tuổi Thân đã đi làm nhưng có sở thích, đam mê riêng thì có thể thử phát triển được sở thích đó của mình thành công việc thứ 2, từ đó kiếm thêm một khoản thu nhập. Đặc biệt, trong 5 ngày sắp tới (27/9 – 1/10), nếu người tuổi Thân quyết định mua xổ số thì khả năng trúng giải cũng khá cao.

Tử vi dự đoán trong 5 ngày sắp tới (27/9 – 1/10), tuổi Thân có tài lộ bùng nổ, túi tiền lúc nào cũng dư dả. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Dần

Người tuổi Thìn mạnh mẽ, sáng tạo và giàu trí tưởng tượng, thành tích trong lĩnh vực sự nghiệp của họ luôn đáng ngưỡng mộ, vì tính kiên trì nên nhiều vấn đề đều được họ giải quyết suôn sẻ, vận trình phát triển rất nhanh.

Tử vi dự đoán trong 5 ngày sắp tới (27/9 – 1/10), sẽ không còn những rắc rối nữa, tài lộc của họ được cải thiện đáng kể, sự nghiệp phát triển cũng đi vào trạng thái tương đối ổn định, dần dà có kinh nghiệm và thay đổi, nó đã trở thành trạng thái quen thuộc và điều đó cũng khiến cho những người sinh ra trong năm Thìn thêm can đảm phát triển thuận lợi. Trong 5 ngày sắp tới (27/9 – 1/10) ắt hẳn là tháng thu hoạch, kiếm nhiều tiền, không căng thẳng.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiêm.