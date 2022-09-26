Người tuổi Tuất vốn trung thực, có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Con giáp này có thể không tạo được thiện cảm ngay từ lần gặp đầu tiên vì sự lạnh lùng bên ngoài. Tuy nhiên, tuổi Tuất thật sự có một tấm lòng ấm áp và biết nghĩ cho người khác. Bản mệnh là người chịu thương chịu khó, biết nắm bắt cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống. Thời gian qua, con giáp này đã gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn có niềm tin và cố gắng vượt qua tất cả.

Tử vi học nói rằng, sau hôm nay ngày (26/9), cuộc sống của tuổi Tuất sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Từ sự nghiệp, tình cảm đến tài vận, mọi thứ đều có chuyển biến tích cực. Nhờ sự thông minh của bản thân mà càng về hậu vận, cuộc sống của tuổi Tuất càng sung túc hơn. Trước khi bước qua năm 2022, nếu vẫn giữ vững bản lĩnh vốn có, chắc chắn con giáp này sẽ gặt hái được nhiều thành công.

Sau hôm nay ngày (26/9), tuổi Tuất là một trong những con giáp được Thần Tài chiếu cố nồng hậu. Dù làm gì, con giáp này cũng gặp được may mắn. Nếu nắm bắt thời cơ trong năm nay, xây dựng mọi thứ ổn định thì năm sau sự nghiệp thăng hoa không ai sánh bằng.

Tuổi Thìn

Thìn vốn thông minh, lanh lợi, biết tận dụng mọi cơ hội tốt xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Người tuổi Thìn thường công thành danh toại sớm hơn những con giáp khác, con giáp này không chỉ được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi.

Tử vi dự báo sau hôm nay ngày (26/9), tuổi Thìn phất lên giàu khủng, tiền đầy túi, tình đầy tim, vận may đỏ rực. (Ảnh minh họa: Internet)

Tử vi cho biết, sau hôm nay ngày (26/9) những người bạn tuổi Thìn kiếm được rất nhiều tiền, tài lộc trở nên vượng phát, được quý nhân giúp đỡ nên cũng kịp thời cải thiện tình hình công việc và cuộc sống. Thần Tài xuất hiện vào ngày đầu tuần mang lại cho tuổi Thìn niềm tin về chuyện tiền bạc. Cơ hội kiếm tiền của tuổi Thìn đã đến vì thế chính là lúc cần chuẩn bị kỹ càng mọi phương diện làm ăn.

Người Tỵ

Từ đầu năm công việc của người tuổi Tỵ đã gặp giai đoạn thử thách, nhiều trở ngại phải đương đầu. Họ có thể gặp tiểu nhân quấy phá khi có sự xuất hiện của Thiên Quan, do vậy phải luôn chú ý từng lời nói, hành động của mình.

Tuy vậy, trong Hung tàng Cát, những rắc rối vẫn có thể tránh được. Sau đó, vào thời điểm nguyên khí dồi dào, người thuộc con giáp này sẽ bắt đầu thu nạp năng lượng dương tích cực. Nhờ Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh lại thêm cả 2 cát tinh Thiên Đức – Thiên Vu nâng đỡ nên vận khí của bản mệnh nhanh chóng phục hồi, được quý nhân đưa tay giúp đỡ vượt qua nghịch cảnh.

Tử vi dự báo sau hôm nay ngày (26/9), người tuổi Tỵ gặp quý nhân nâng đỡ để vượt qua nghịch cảnh, gặt hái sự “chuyển mình”, phát tài phát lộc. (Ảnh minh họa: Internet)

Tử vi dự báo sau hôm nay ngày (26/9), đây cũng là thời cơ tốt để họ thể hiện hết năng lực của mình. Nếu có thể làm tốt, màn xoay chuyển tình thế của họ sẽ nhận được sự tán thưởng từ đồng nghiệp và cấp trên. Cơ hội này rất có lợi cho đường sự nghiệp sau này của họ. Do đó, nên nhớ rằng khó khăn chỉ là tạm thời, sau khi cố gắng đủ thì thời điểm đón nhận trái ngọt sẽ đến.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiêm.