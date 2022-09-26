Tử vi 3 ngày cuối cùng của tháng 9 (28/9 - 30/9), 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân phù trợ, trúng số đổi đời, tài lộc cực phát, vàng chất đầy nhà, thoải mái tiêu pha

Người tuổi Dậu vốn chăm chỉ, siêng năng, luôn cần mẫn làm việc và chờ cơ hội tốt để đổi đời. Con giáp này có thể không sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng họ có bản lĩnh để xây dựng cuộc sống tốt đẹp cho riêng mình. Bước vào giai đoạn trung niên, con giáp này thường có sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc viên mãn.

Tử vi dự báo 3 ngày cuối cùng của tháng 9 (28/9 - 30/9) sắp tới đây, tuổi Dậu vốn gặp nhiều khó khăn bước vào một giai đoạn tốt đẹp hơn. Con giáp này không chỉ biết ngồi chờ đợi vận may rơi xuống mà họ luôn tự tìm cách cố gắng phấn đấu không ngừng. Một khi gặp thời, bản mệnh có thể phất lên như diều gặp gió. Tuổi Dậu hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ sự, vạn sự hanh thông, cuộc sống thăng hoa.

Tử vi 3 ngày cuối cùng của tháng 9 (28/9 - 30/9) cho biết, là lúc con giáp này nỗ lực hết mình để tạo ra cơ hội cho bản thân. Thời gian trước khó khăn như thế nào không biết, đến giai đoạn này, bản mệnh được Thần Tài và quý nhân nâng đỡ. Có những việc tưởng không giải quyết đuộc nhưng vận may bất ngờ đến giúp họ lội ngược dòng.

Tuổi Tuất

Tuất có tính cách vui vẻ, hoạt bát, luôn sống độc lập và ít khi nào dựa dẫm vào người khác. So với những con giáp khác, những người tuổi Tuất đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận. Bởi lẽ Tuất là những người tiên phong, luôn sẵn sàng đối mặt với những thử thách bên ngoài để rèn luyện bản thân ngày càng bản lĩnh và mạnh mẽ hơn, để tìm được cơ hội để đổi đời.

Tử vi dự báo 3 ngày cuối cùng của tháng 9 (28/9 - 30/9), tài lộc chính là điểm sáng lớn nhất trong hai ngày cuối tuần này của người tuổi Tuất. Con giáp này được Thần Tài trợ lực, tìm ra được con đường đúng hướng để đón lấy cơ hội kiếm tiền cho mình. Con giáp tuổi Tuất sẽ gặt hái được nhiều may mắn, cơ hội đến, công việc làm ăn thuận lợi, cuộc sống cũng trở nên suôn sẻ, một thế giới viên mãn sẽ mở ra. Vận trình vượng phát, Tuất sẽ trở nên rất tích cực và lạc quan, đặc biệt là chuyện kiếm tiền.

Tuổi Ngọ

Đối với những người cầm tinh con ngựa, con đường tài lộc trước kia có thể gặp hung tinh tác loạn, điều này khiến nhiều người gặp vận may không như ý. Họ cũng cần thận trọng trước những kẻ tiểu nhân kẻo chịu cảnh quấy phá.

Tử vi dự báo 3 ngày cuối cùng của tháng 9 (28/9 - 30/9), nguyên khí dồi dào, tài lộc hanh thông hơn nhờ cát tinh xuất hiện. Nếu người tuổi Ngọ có thể nắm bắt được vận may, cơ hội trong thời gian này thì không những chuyện vui kéo dài, mà tiền tài càng tăng tiến. Họ cũng có thể gặt hái một số thành tựu và vinh quang đáng kể.

Thiên Tài báo hiệu tài chính của họ tăng tiến mạnh nhờ có thêm nguồn thu phụ chứ không chỉ phụ thuộc vào 1 nguồn thu nhập chính như trước. Khoản thu phụ này có thể đến từ nghề tay trái hay việc kinh doanh buôn bán.

Tử vi 3 ngày cuối cùng của tháng 9 (28/9 - 30/9), những người tuổi Ngọ còn gặp may mắn trong các mối quan hệ, được người khác ưu ái. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuy nhiên, vì vận trình công việc gặp cục diện Tương Phá Thái Tuế không mấy tích cực nên những người thuộc con giáp này nên cẩn trọng, tỉ mỉ hơn trong sự nghiệp. Hạn chế những sai lầm mà bản thân có thể kiểm soát, tránh xa nơi thị phi và kẻ tiểu nhân có thể ảnh hưởng tới tiền đồ của mình.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiêm.