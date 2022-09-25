Tử vi dự đoán tuần mới (26/9 – 2/10), Thần Tài reo chuông gõ cửa, 3 con giáp phất lên giàu có, khí thế ngút trời, làm đâu thắng đó, tiền vàng chất cao hơn núi

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 23:31

Tử vi dự đoán tuần mới (26/9 – 2/10), 3 con giáp dưới đây được Thần Tài phù trợ, tài lộc lên phơi phới, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm.

Tuổi Mão

Tuổi Mão trời sinh tính tình nồng hậu, đặc biệt tốt bụng, hào phóng. Bây giờ là lúc bạn phải nắm bắt cơ hội, chăm chỉ làm việc, cuộc sống tương lai sẽ sung túc, hạnh phúc.

Tử vi dự đoán tuần mới (26/9 – 2/10), vận may của những người tuổi Mão sẽ lên như diều gặp gió. Tiền bạc ngày càng rủng rỉnh, mở ra nhiều hy vọng mới. Xung quanh những người này cũng có vô vàn cơ hội thăng tiến trong công việc, cuộc sống cá nhân cũng cực kì hạnh phúc khiến ai ai cũng phải thầm ghen tị.

Tử vi dự đoán tuần mới (26/9 – 2/10), Thần Tài reo chuông gõ cửa, 3 con giáp phất lên giàu có, khí thế ngút trời, làm đâu thắng đó, tiền vàng chất cao hơn núi - Ảnh 1
Tử vi dự đoán tuần mới (26/9 – 2/10), Thần Tài reo chuông gõ cửa, tuổi Mão là con giáp phất lên giàu có, khí thế ngút trời, làm đâu thắng đó. (Ảnh minh họa: Internet)

Những người tuổi Mão nên tiếp tục giữ thái độ lạc quan và lòng tin vào bản thân, chỉ cần bạn nỗ lực, cơ hội thành công tự khắc tìm đến. Giai đoạn trước tuổi Mão đã rất vất vả nhưng đổi lại hiện tại cuộc sống nhẹ nhàng, công việc thuận lợi, tài chính vững chắc. Có sao Thái Âm cùng sao may mắn chiếu mệnh, chỉ cần tiếp tục nỗ lực, tuổi Mão sẽ có được cuộc sống viên mãn mọi mặt.

Tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn tuần mới (26/9 – 2/10) sẽ diễn ra trôi chảy như ý. Tam Hợp nâng đỡ giúp người tuổi này có đủ năng lượng cũng như sự hăng hái khi làm bất cứ việc gì. Theo đó, vận trình tài lộc cũng tăng tiến vượt bậc. Đã đến lúc người tuổi Thìn “ngồi chơi xơi nước” nhận nhiều thành quả cố gắng trong suốt thời gian qua.

Tử vi dự đoán tuần mới (26/9 – 2/10), Thần Tài reo chuông gõ cửa, 3 con giáp phất lên giàu có, khí thế ngút trời, làm đâu thắng đó, tiền vàng chất cao hơn núi - Ảnh 2

Về đường tình cảm của người tuổi Thìn thì vô cùng hài hòa đẹp đẽ. Nếu còn độc thân, tử vi dự đoán bản mệnh sẽ nhanh chóng tìm được mối duyên lành hiếm thấy. Cá tính mạnh mẽ chính là điểm thu hút đặc biệt của người tuổi Thìn với những người quanh mình.

Tuổi Mùi

Người tuổi Dê rất thông minh và có năng lực, làm mọi việc cho người khác, có tinh thần trách nhiệm và rất tự tin, không ngại khó khăn. Tử vi dự đoán tuần mới (26/9 – 2/10), Thần Tài của người tuổi Mùi đến, tài lộc lên cao ngất ngưởng, chỉ số tài lộc tăng cao, thu nhập tăng cao, dễ kiếm tiền lớn, tài lộc suôn sẻ.

Tử vi dự đoán tuần mới (26/9 – 2/10), Thần Tài reo chuông gõ cửa, 3 con giáp phất lên giàu có, khí thế ngút trời, làm đâu thắng đó, tiền vàng chất cao hơn núi - Ảnh 3
Tử vi dự đoán tuần mới (26/9 – 2/10), người tuổi Mùi được Thần Tài ban phước khí thế ngút trời, làm đâu thắng đó, tiền vàng chất cao hơn núi. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiêm.

Đúng 12h30 ngày mai (26/9), 3 con giáp đi đường gặp quý nhân, đón nhận tin vui bất ngờ, trúng vé số ôm về tiền tỷ, vận khí thăng hoa, tiền tài thẳng tiến vùn vụt

Đúng 12h30 ngày mai (26/9), 3 con giáp đi đường gặp quý nhân, đón nhận tin vui bất ngờ, trúng vé số ôm về tiền tỷ, vận khí thăng hoa, tiền tài thẳng tiến vùn vụt

Tử vi dự báo đúng 12h30 ngày mai (26/9), 3 con giáp này may mắn phát lộc phát tài, thăng quan tiến chức, cầu gì được nấy, phú quý vinh hoa.

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