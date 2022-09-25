Tử vi dự báo trong 15 ngày tới (26/9 - 10/10), những điều tốt lành sẽ đến với người tuổi Mùi. Một trong số những mong ước từ lâu của họ sẽ trở thành hiện thực. Vận may của họ trong tuần mới cực kì hanh thông, tài lộc cực phát, cơ hội kiếm tiền tự dâng đến tận cửa giúp họ trở thành người có tiền trong mắt bạn bè.

Về sự nghiệp, nếu có công việc liên quan đến chuyện hợp tác với người khác thì tuổi Mùi có thể lựa chọn những ngày trong tuần này bởi mọi thứ được dự đoán là sẽ vô cùng suôn sẻ. Đây cũng là thời điểm tốt để người tuổi Mùi cống hiến hết mình cho sự nghiệp và đạt được những thành tựu phi thường.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý đủ bản lĩnh nên có thể tự bảo vệ mình. Họ là những người có khả năng nên tốc đọ phát triển của họ luôn tăng dần đều, không có khó khăn gì cản bước chân của họ. Tuổi Tý cũng rất nhạy bén để nắm bắt được những cơ hội tốt. Cho dù rơi vào hoàn cảnh nào họ cũng điều chỉnh được tâm lý ổn định, không bị sa sút.

Tử vi dự báo trong 15 ngày tới (26/9 - 10/10), con giáp tuổi Tý rất may mắn, có thể phát triển nhanh hơn trong sự nghiệp. May mắn hơn nữa, những người còn đang cô đơn có thể tìm thấy được hạnh phúc của mình. Trong thời gian tới, tuổi Tý có thể biến tất cả mơ ước thành hiện thực, tình yêu mỉm cười, sự nghiệp thăng tiến, hạnh phúc nằm trong tầm tay.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân là con giáp thông minh, nhanh nhẹn chẳng kém gì những chú khỉ. Không những thế, họ cũng là con giáp tài không đợi tuổi, giàu nghị lực, không nản lòng trước mỗi khó khăn. Thời gian gần đây, người tuổi này liên tiếp gặp những khó khăn trong công việc. Các vấn đề mà họ gặp phải thường khó giải quyết và mọi chuyện dễ rơi vào bế tắc.

Người tuổi Thân được tử vi con giáp sẽ trúng số bất ngờ, vàng đầy két trong 15 ngày tới (26/9 - 10/10)(Ảnh minh họa: Internet)

Tuy nhiên, dự báo trong 15 ngày tới (26/9 - 10/10), con giáp này có thể giải quyết các vấn đề một cách êm đẹp nhờ quý nhân phù trợ. Được quý nhân giúp đỡ về nguồn vốn, các mối quan hệ, con giáp này nhanh chóng bứt phá trong sự nghiệp kinh doanh, tiền lãi tăng vọt.

(*) Thông tin trong bài chi mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.