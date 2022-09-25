Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn luôn mạnh mẽ hơn và cũng biết cách trở nên mạnh mẽ hơn. Họ âm thầm gánh vác những trọng trách trên lưng, luôn tự gồng mình để nỗ lực và không cho phép mình bị tụt hậu so với những người xung quanh.

Con giáp tuổi Thìn khi thấy người khác hơn mình sẽ thúc giục bản thân cố gắng hơn và sau đó vạch ra những mục tiêu rõ ràng, hành động thiết thực để đạt được những mục tiêu đó. Họ tự tạo ra những giá trị lớn hơn và cuộc sống tốt đẹp mà họ mong muốn.

Một mặt, con giáp tuổi Thìn không muốn bị người khác coi thường, mặt khác họ lại là người cầu toàn, luôn muốn theo đuổi cuộc sống có chất lượng cao. Tuy nhiên, khi thấy người khác có cuộc sống hơn mình họ cũng không ghen tị mà muốn tự tay tạo dựng nên tất cả.

Tử vi tuần mới (26/9 – 2/10) dự báo, chuyên gia phong thủy chỉ ra rằng, con giáp tuổi Thìn có sự nghiệp thăng tiến. Người tuổi Thìn giành được cơ hội để vươn lên, tài lộc dồi dào. Họ cũng được Thần Tài phù hộ để nơi làm việc được mưa thuận gió hòa, đường tài lộc hanh thông, thẳng tiến.

Tuổi Hợi

Vốn là người nhiều phúc khí và lại là con giáp có lộc trời ban trong tuần mới này nên vận thế của tuổi Hợi có sự bùng nổ mạnh mẽ. Do được thần Tài ưu ái và “điểm mặt chỉ tên” nên người tuổi Hợi sẽ có vô số cơ hội phát tài. Chỉ cần nắm bắt được thời cơ thì ngày nào cũng là ngày thu được tiền của con giáp này.

Tử vi tuần mới (26/9 – 2/10) dự báo, Hợi được Thần Tài soi chiếu nên nhiều người tuổi Hợi sẽ đạt được “đỉnh cao” trong sự nghiệp. Con giáp này sẽ có thể đạt được vị trí cao nhất trong công việc với quyền lực to lớn và nguồn thu nhập khủng khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi, tài lộc của người tuổi Ngọ tuần mới (26/9 – 2/10) dự báo sẽ nở rộ bất ngờ. Không chỉ có quý nhân giúp đỡ, chuyện gì cũng nhờ vào cố gắng của mình, tuổi Ngọ thể hiện được sự quyết tâm đến cùng của mình để được thành công.

Tử vi tuần mới (26/9 – 2/10) cho biết, tinh thần của người tuổi Ngọ vô cùng hào hứng, tích cực, nghĩ gì làm đó, xứng đáng với những gì bỏ ra. Con giáp này có thể dựa vào sự hợp tác mới có lợi tương lai. Và hãy chắc chắn rằng đó là người đáng tin cậy để mất cơ hội tốt đẹp.

Tử vi tuần mới (26/9 – 2/10) dự báo, người tuổi Ngọ được Thần Tài “chống lưng”, làm gì cũng phát, trúng số độc đắc, giàu lên bứt phát. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chi mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.