3 con giáp may mắn nhất tuần mới từ ngày (26/9 – 2/10), Thần Tài sủng ái, trúng số độc đắc, tiền rơi trúng đầu, gom vàng bạc tiền thiên hạ, của nả chất đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 23:55

Tử vi cho biết mới tuần mới từ ngày (26/9 – 2/10), 3 con giáp này quý nhân giúp đỡ giàu lên nhanh chóng, cuộc sống gặp nhiều may mắn sẽ không phải đau đầu vì tiền nữa.

Tuổi Thân

Trong số những con giáp, tuổi Thân tuy không gặp được nhiều may mắn nhưng họ có bản lĩnh trời ban, có khả năng tìm cách giải quyết vấn đề của mình mà không cần làm phiền bất cứ ai. Người tuổi Thân luôn cố gắng thay đổi bản thân từng ngày để thích nghi với cuộc sống mới, luôn nỗ lực tìm kiếm cơ hội để đổi đời.

Tử vi dự báo tuần mới từ ngày (26/9 – 2/10), cuộc sống tuổi Thân có nhiều chuyển biến tích cực đáng mong chờ. Cụ thể, tuổi Thân sẽ gặp được quý nhân, được thần tài chiếu cố nồng hậu nhờ vậy mà làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Người tuổi Thân có bản tính khá thông minh, vừa may mắn và công việc cũng hanh thông nên dễ dàng gặp được nhiều hỷ sự, cuộc sống sắp tới có nhiều điều đáng mong chờ. Nếu tuổi Thân cố gắng nhiều hơn nữa, có khả năng mua nhà mua xe vào cuối năm, thời gian sau này không lo cơm áo gạo tiền.

3 con giáp may mắn nhất tuần mới từ ngày (26/9 – 2/10), Thần Tài sủng ái, trúng số độc đắc, tiền rơi trúng đầu, gom vàng bạc tiền thiên hạ, của nả chất đầy nhà - Ảnh 1
Tử vi dự báo tuần mới từ ngày (26/9 – 2/10), tuổi Thân được Thần Tài sủng ái, trúng số độc đắc, tiền rơi trúng đầu. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Dần

Sau khi con giáp tuổi Dần bước vào năm nay, tài lộc tổng thể được cải thiện, tuy trước đó chưa được giàu sang nhưng ít nhất cuộc sống cũng ổn định. Điều này chủ yếu là nhờ vào sự trợ giúp của Tam hợp và bản thân con hổ thuộc con giáp gặp nhiều may mắn.

Tử vi dự báo tuần mới từ ngày (26/9 – 2/10), người cầm tinh con hổ sẽ có sao tài lộc chiếu mệnh, nhờ vậy sẽ giàu sang phú quý. Không chỉ vậy, tuần mới từ ngày (26/9 – 2/10), những người tuổi Ngọ cũng có cơ hội thực hiện được lý tưởng của mình. Những điều may mắn và giàu có đến, có lẽ người tuổi Ngọ cũng chưa từng nghĩ đến. Nhưng đây không phải là giấc mớ, phúc khí đến, tài lộc rộng mở, danh vọng cũng chào đón bạn.

3 con giáp may mắn nhất tuần mới từ ngày (26/9 – 2/10), Thần Tài sủng ái, trúng số độc đắc, tiền rơi trúng đầu, gom vàng bạc tiền thiên hạ, của nả chất đầy nhà - Ảnh 2
Tử vi dự báo tuần mới từ ngày (26/9 – 2/10), người tuổi Dần may mắn ngập trời, gom vàng bạc tiền thiên hạ, của nả chất đầy nhà. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Ngọ

Trong bản mệnh, tuổi Ngọ tuần mới từ ngày (26/9 – 2/10) được ngôi sao may mắn phù trợ, bởi vậy quý nhân cũng xuất hiện, giúp tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn, có thể đạt được những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, có câu nói, phúc và họa thường đi đôi với nhau, điều này có nghĩa là nửa cuối năm nay, tuổi Ngọ có sao xấu chiếu mệnh nhưng cũng không có quá nhiều tai họa, nhớ đề phòng những người xung quanh. Có kẻ tiểu nhân giả ngốc để lừa bạn.

3 con giáp may mắn nhất tuần mới từ ngày (26/9 – 2/10), Thần Tài sủng ái, trúng số độc đắc, tiền rơi trúng đầu, gom vàng bạc tiền thiên hạ, của nả chất đầy nhà - Ảnh 3

Nếu như đang có kế hoạch, dự định lớn, đừng công khai với nhiều người, có thể sẽ bị phá hoại bởi những người có động cơ thầm kín và mâu thuẫn lợi ích, quyền lợi với bạn. Thầy từ vi cho biết tuần mới từ ngày (26/9 – 2/10), tài vận của tuổi Ngọ vẫn sẽ rất tốt, đặc biệt là gần cuối năm, chỉ cần biết nắm bắt cơ hội, làm việc chăm chỉ là có thể gặt hái được thành công trong sự nghiệp.

(*) Thông tin trong bài chi mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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