Tử vi dự đoán tuần mới (26/9 – 2/10), 3 con giáp sắp nghênh đón quý nhân, nghèo mấy cũng phát tài phát lộc, trúng số độc đắc nối tiếp liền kề, tiền nhiều tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 23:12

Tử vi dự báo, 3 con giáp dưới đây gặp vận may bất ngờ sẽ chính thức hết khổ, tiền tỷ trong tay, nghèo mấy cũng phát tài phát lộc trong tuần mới (26/9 – 2/10).

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ không ngại đối mặt với khó khăn, trắc trở, họ luôn có ý chí kiên cường, luôn cầu tiến trong cuộc sống, nhờ vậy mà dễ dàng gặt hái được nhiều thành công, thậm chí là thăng hoa không ai sánh bằng. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Ngọ sẽ công thành danh toại, càng làm việc càng gặp được nhiều cơ hội tốt để đổi đời.

Tử vi dự đoán tuần mới (26/9 – 2/10), cuộc sống của tuổi Ngọ sẽ bước lên một tầm cao mới. Con giáp tuổi Ngọ sẽ được thần tài chiếu cố, trong thời gian tới sẽ phát tài vượt bậc, cuộc sống đang dần giàu có, thậm chí còn có cả quyền lực. Nhưng bạn cần phải chú ý tiết kiệm, làm tốt công việc hoạch định tài chính, ngoài ra trong tuần này tuổi Ngọ còn được quý nhân giúp đỡ nên giành được sự thành công đáng mong chờ.

Tử vi dự đoán tuần mới (26/9 – 2/10), 3 con giáp sắp nghênh đón quý nhân, nghèo mấy cũng phát tài phát lộc, trúng số độc đắc nối tiếp liền kề, tiền nhiều tiêu mãi không hết - Ảnh 1
Tử vi dự đoán tuần mới (26/9 – 2/10), tuổi Ngọ nghênh đón quý nhân, nghèo mấy cũng phát tài phát lộc. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Tý

Vận trình tốt thường ngày của con giáp Chuột dự báo sẽ được đánh giá cao, nếu còn chỗ trống thì có thể có cơ hội thăng tiến. Người chưa kết hôn có vận đào hoa tương đối vượng nên nắm chắc, người đã kết hôn cần chú ý những thông tin bất lợi về tình một đêm.

Tử vi dự đoán tuần mới (26/9 – 2/10) người tuổi Tý sẽ có phúc khí, tích cực phát triển sự nghiệp, làm ăn phát đạt. Bên cạnh đó, người tuổi Tý sẽ gặp được nhiều quý nhân, có quý nhân giúp đỡ họ càng dễ dàng thăng tiến. Gia đạo cũng có nhiều điều tốt lành, tài lộc không giảm sút nhanh chóng mà còn được cải thiện.

Tử vi dự đoán tuần mới (26/9 – 2/10), 3 con giáp sắp nghênh đón quý nhân, nghèo mấy cũng phát tài phát lộc, trúng số độc đắc nối tiếp liền kề, tiền nhiều tiêu mãi không hết - Ảnh 2
Tử vi dự đoán tuần sau (26/9 – 2/10), tuổi Tý trúng số độc đắc nối tiếp liền kề, tiền nhiều tiêu mãi không hết. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vận thế đang như cầu vồng, vô cùng đẹp đẽ. Có thể năm nay mệnh cách gặp phải một số sao hung tinh chiếu, khiến tuổi Thìn gặp phải một số trở ngại trong công việc.

Tử vi dự đoán tuần mới (26/9 – 2/10), người tuổi Thìn sẽ gặp được một số vận may bất ngờ, đường tài lộc trở nên vô cùng suôn sẻ, cuối năm làm chuyện gì cũng hanh thông, đạt được mong ước.

Tử vi dự đoán tuần mới (26/9 – 2/10), 3 con giáp sắp nghênh đón quý nhân, nghèo mấy cũng phát tài phát lộc, trúng số độc đắc nối tiếp liền kề, tiền nhiều tiêu mãi không hết - Ảnh 3

Đồng thời, trong thời gian này người tuổi Thìn cũng có quý nhân phù trợ, ngôi sao may mắn tọa trấn, miễn là không bỏ cuộc, không ngại khó, ngại khổ, chăm chỉ làm việc thì sẽ thu được kết quả rất tốt.

(*) Thông tin trong bài chi mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi dự báo ngày mai Chủ Nhật (25/9), 3 con giáp dưới đây tài vận sáng ngời ngời, phất lên giàu có, cuộc sống hanh thông, viên mãn.

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