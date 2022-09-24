Thần Tài báo tin vui, qua 5 ngày nữa (25/9 – 29/9), 3 con giáp may mắn hơn vạn người, tắm trong biển tiền, trúng số bất ngờ, tài lộc bùng nổ, tiền vàng nối đuôi nhau chảy vào nhà

Tử vi dự báo qua 5 ngày nữa (25/9 – 29/9), con giáp tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều may, hợp vía Thần Tài. Người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, được dự đoán trở thành ông/bà chủ giàu có. Những người làm công ăn lương thì hòa thuận với đồng nghiệp, nhận được thêm cơ hội hợp tác làm ăn.

Con giáp này cần chủ động và mạnh dạn hơn, chớ nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào trong sự nghiệp. Ngoài ra, với những công việc đã làm, họ cần xem xét lại nhiều lần để tránh sai sót. Thời điểm này, người tuổi Mão dẫu gặp điều không may cũng được quý nhân giúp đỡ nên sẽ sớm tai qua, nạn khỏi.

Thời gian trước đây, vận thế của người tuổi Tý không thuận lợi, khiến cho cuộc sống của con giáp này gặp nhiều khó khăn trắc trở.

Tử vi dự báo qua 5 ngày nữa (25/9 – 29/9), vận thế của người tuổi Tý có sự chuyển biến khả quan. Do có cát tinh soi chiếu, con giáp này liên tiếp nhận được tin vui trong sự nghiệp, tài vận và tình cảm. Sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió khiến cho thu nhập tăng lên phi mã. Con giáp này có thể nhanh chóng trở thành phú ông giàu có sở hữu nhiều bất động sản tiền tỷ và xe hơi đắt tiền.

Thần Tài báo tin vui, qua 5 ngày nữa (25/9 – 29/9), tuổi Tý là con giáp may mắn hơn vạn người, tắm trong biển tiền (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp qua 5 ngày nữa (25/9 – 29/9), tuổi Thân là một trong 3 con giáp gặp nhiều vận may cùng điều tốt lành. Mọi xui xẻo đều đã tan hết, giờ là lúc tuổi Thân đạt được thành quả nhờ sự nỗ lực không ngừng.

Tử vi dự báo qua 5 ngày nữa (25/9 – 29/9) là khoảng thời gian tuổi Thân tận hưởng công việc thuận lợi, tình duyên viên mãn, muốn gì có đó. Đây cũng là lúc con giáp này đạt được nhiều thành tựu, tài lộc ùn ùn kéo vào nhà.

Tuổi Thân muốn đầu tư hay kinh doanh thì có thể tranh thủ cơ hội này để hốt bạc, gia tăng thu nhập, tích lũy tài sản.

Tử vi dự báo qua 5 ngày nữa (25/9 – 29/9), người tuổi Thân tài lộc bùng nổ, tiền vàng nối đuôi nhau chảy vào nhà. (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chi mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.