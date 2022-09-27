Thân thiện và hiền lành là hai tính từ miêu tả rõ rệt nhất về con người và tính cách của người tuổi Tỵ. Có thể nói rằng, ở thế giới ngoài kia, thiên hạ có phân tranh và ganh đua nhau đến mức nào đi nữa thì người tuổi Tỵ vẫn dùng nỗ lực và kinh nghiệm của mình lặng lẽ để đạt được thành công. Mà không phải lúc nào thành công cũng đáp lại hy vọng của họ.

Chẳng nói đâu xa, nửa đầu tháng 10 sắp tới, những cố gắng trong khoảng thời gian trước của tuổi Tỵ đã thực sự chín muồi. Bạn có thể nhận được vô số thành quả lớn, từ việc được cân nhắc thăng chức hoặc tăng lương, đồng thời tài chính cũng “nhảy” lên nhiều con số.

Tử vi dự đoán nửa đầu tháng 10 sắp tới , chạm tay vào đỉnh vinh quang đối với người tuổi Tỵ không phải là một con đường dễ dàng. Họ sẽ phải không ngừng học hỏi, trau dồi và nâng cấp bản thân mình để đạt được mục tiêu phía trước, cụ thể là tiền bạc dư dả và cơ hội bứt phá trong sự nghiệp.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi có một ưu điểm đặc biệt mà không phải ai cũng có được đó là sự nhẫn nại và kiên định. Tuổi Mùi cho rằng, trong cuộc sống này nếu không tự nỗ lực thì sẽ không bao giờ thành công được.

Năm 2022 này tuổi Mùi sẽ lấy lại những gì đã mất, thời gian trước tuổi Mùi đã phải trải qua không ít khó khăn, vất vả, nhưng họ luôn quyết tâm hướng đến mục tiêu sống của mình nên bằng lòng đánh đổi, thậm chí là hy sinh.

Tử vi dự đoán nửa đầu tháng 10 sắp tới, những người tuổi Mùi sẽ là con giáp được thượng đế ban nhiều phúc đức và may mắn, bất kể làm việc gì cũng có quý nhân chiếu cố, thành công trong tầm tay. Trong năm nay, có thể tuổi Mùi sẽ không quá giàu có nhưng họ lại có được cơ ngơi vững chắc khiến nhiều người ghen tỵ.

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp cho thấy nửa đầu tháng 10 sắp tới, Thiên Tài nhập cục, đường tài lộc của tuổi Dần cũng có nhiều tin vui, khi mà tiền bạc ào ào đổ về túi. Con giáp này có thêm nghề tay trái để tăng thu nhập cho mình, tuy có chút vất vả nhưng thành quả nhận về khiến bạn hài lòng.

Người làm kinh doanh có cơ hội phát triển quy mô làm ăn lớn hơn nữa, nếu bạn nắm bắt được cơ hội này thì chẳng lo không có tiền tiêu. Bản mệnh cần tỉnh táo và sáng suốt để không bỏ lỡ thời cơ phát tài.

Tử vi dự đoán nửa đầu tháng 10 sắp tới, người tuổi Dần vượt lên khổ ải, vận may lội ngược dòng, trúng số độc đắc, giàu nhanh vượt trội. (Ảnh minh họa: Internet)

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