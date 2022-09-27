Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất luôn điềm tĩnh, biết cân nhắc trong mọi việc. Họ nhận thức rõ ràng về cuộc sống nên biết cách đối nhân xử thế. Trong cuộc sống, con giáp này đối xử tốt với mọi người. Họ hăng say, nhiệt huyết và nghiêm túc trong công việc. Khi đã xác định được mục tiêu, con giáp này sẽ cố gắng hết sức để làm tốt.

Tử vi dự báo 15 ngày sắp tới (3/9 – 17/9 âm lịch), đây là khoảng thời gian quyết định thành công của dự án. Việc tập trung làm việc, nỗ lực hết mình sẽ giúp con giáp này đạt được thành tựu như mong đợi. Trong khi đó, người tuổi Tuất làm kinh doanh cũng ký được những hợp đồng quan trọng. Họ làm việc chăm chỉ, kiếm tiền về đầy túi.

Tử vi dự báo 15 ngày sắp tới (3/9 – 17/9 âm lịch), Hợi kém may mắn hơn những con giáp khác. Tài chính có dấu hiệu đáng báo động khi Đại Hao chủ về hao tài gây cản trở. Sai sót trong lúc nóng vội có thể khiến bản mệnh hao tài tốn của để trả giá cho sai lầm của mình.

Trong đầu tư, Hợi cần tính toán thận trọng, kiểm tra kỹ mọi thông tin để tránh rủi ro. Nếu chuyện đã xảy ra rồi thì coi như đây là bài học đắt giá để sau này bản mệnh không tái phạm.

Người làm công ăn lương nên nghiêm túc đánh giá lại các mục tiêu sự nghiệp của mình cho phù hợp thực tế. Thay vì thả trôi mọi thứ bản mệnh nên có trách nhiệm với tương lai của mình. Chuyện tình cảm của Hợi có thể gặp khó khăn khi lý trí và cảm xúc có sự trái ngược nhau.

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy dự báo, 15 ngày sắp tới (3/9 – 17/9 âm lịch) rất đáng mong chờ của những người tuổi Ngọ, khi mà hầu như mọi giấc mơ của họ đều sẽ trở thành hiện thực và mỗi bước đi trong năm nay của họ đều sẽ ghi dấu ấn của thành công.

Tử vi dự báo 15 ngày sắp tới (3/9 – 17/9 âm lịch), tuổi Ngọc được Thần Tài yêu chiều, trúng số độc đắc bất ngờ, tiền chất đầy két. (Ảnh minh họa: Internet)

Tử vi học có nói, 15 ngày sắp tới (3/9 – 17/9 âm lịch), tuổi Ngọ với sự thông minh, nhanh nhẹn và sắc sảo của mình càng trở nên hoạt bát hơn. Khả năng thuyết phục và gây ảnh hưởng của họ cũng lớn hơn nên công việc ngày một bận rộn với nhiều dự án tiềm năng. Họ sẽ đi công tác suốt ngày, tiền bạc đầy lên thấy rõ, nhưng cần chú ý chuyện gia đình kẻo mang tiếng chểnh mảng.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo