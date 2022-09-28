Con giáp may mắn cuối cùng trong 3 con giáp được Thần Tài điểm danh sổ vàng, tiền của nhiều chất đống trong ngày mai (29/9) đó là tuổi Dậu. Con giáp này là người nhân hậu, chân thành và thân thiện. Họ luôn sống hướng thiện, tích đức nên phúc khí luôn vây quanh.

Dự đoán từ tử vi 12 con giáp cho biết, ngày mai (29/9) tới đây tuổi Dậu sẽ có bước chuyển mình mạnh mẽ. Trong công việc, họ làm gì cũng suôn sẻ và nhận được trợ giúp rất lớn từ đồng nghiệp. Bởi thế mà họ luôn đạt được thành tích ấn tượng.

Trong cuộc sống, họ luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người mỗi khi ai đó khó khăn hay cần họ giúp đỡ. Bởi vậy mà tuổi Dậu luôn được mọi người tôn trọng, yêu mến. Cũng chính vì tấm lòng chân thành, nghĩa hiệp của mình nên mỗi khi con giáp này cần trợ giúp, quý nhân sẽ xuất hiện ngay bên cạnh họ.

Tử vi dự báo ngày mai (29/9), tuổi Dậu được Thần tài độ mệnh, may mắn gõ cửa liên miên, trúng số độc đắc bất ngờ. (Ảnh minh họa: Internet)

Những ngày tới đây, người làm công có thể được tăng lương hoặc được nhận phần thưởng rất xứng đáng với công sức bỏ ra. Chưa hết, các bạn còn có thêm nguồn thu từ rất nhiều nghề tay trái, khiến cho tài chính dư dả, cuộc sống trở nên giàu sang.

Tử vi dự báo ngày mai (29/9), người làm chủ kinh doanh sẽ tìm được nhiều đối tác làm ăn lớn, có được nhiều khách hàng tiềm năng. Nhờ đó mà doanh thu của bạn cũng ùn ùn tăng lên mỗi ngày. Thời điểm này, bạn có thể mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh hoặc ngành nghề kinh doanh để mở rộng sự nghiệp của mình.

Tuổi Tuất

Tuất vốn có tính cách kiên định, thẳng thắn và không ngừng nỗ lực cố gắng tìm kiếm cơ hội đổi đời. Từ lâu nay, con giáp này luôn được biết đến là người chăm chỉ, chịu khó, có nhiều sáng kiến trong công việc.

Theo tử vi, ngày mai (29/9), Tuất liên tục được thần tài chiếu cố nên cuộc sống vô cùng rực rỡ. Trong công việc, dù có gặp phải khó khăn lớn đến thế nào thì tuổi Tuất vẫn có thể vượt qua một cách dễ dàng vì được quý nhân phù trợ, giúp đỡ.

Vận may bất ngờ không phải ai cũng có được, Tuất cần chú ý để có thể nắm bắt thời cơ một cách tốt hơn. Tử vi cho thấy nếu Tuất có thể làm tốt những điều đó thì chắc chắn sẽ có thêm nguồn thu nhập đáng ngưỡng mộ.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp rất thiên về vật chất, nặng về hưởng thụ nên tiền lương của họ thường tiêu ngay khi vừa chạm tay vào. Tuy nhiên xung quanh tuổi Thìn lại thường có nhiều quý nhân, mỗi khi thua lỗ hay công việc khó khăn đều được người tốt bụng giúp đỡ, quý nhân phù trợ.

Tử vi dự báo ngày mai (29/9), người tuổi Thìn tiền đẻ ra tiền, lộc tài ào về dồn dập, thuận lợi ngút trời xanh (Ảnh minh họa: Internet)

Tử vi dự báo ngày mai (29/9), trong quá trình tiêu tiền phung phí, tuổi Thìn còn có thể thu được một số lợi ích không ngờ từ những lần xã giao, hợp tác nên nhìn chung tình hình tài chính của tuổi Thìn thường rất không tồi. Số tiền kiếm được luôn nhiều hơn số tiền tiêu xài, có thể sống một đời không lo ăn mặc, rất đáng ngưỡng mộ.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm