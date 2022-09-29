Tử vi dự đoán 10 ngày đầu tiên của tháng 10 năm 2022: Thần Tài đến tận cửa, 3 con giáp nổ lộc liên miên, giàu lên chóng mặt, tiền đẻ ra tiền, làm 'sương sương' mà tiền đầy két

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 04:41

Tử vi cho biết, 3 con giáp dưới đây sẽ gặt hái nhiều may mắn, giàu lên chóng mặt, tiền đẻ ra tiền trong 10 ngày đầu tiên của tháng 10 năm 2022.

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp cho biết, người tuổi Tuất, vận thế vô cùng vượng phát. Về mặt học hành, thi cử, có thể nói là thi đỗ đó với thành tích xuất sắc. Sự nghiệp cũng thăng tiến, con giáp này được cấp trên trọng dụng, tin tưởng, nhanh chóng có được cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn.

Tử vi dự đoán 10 ngày đầu tiên của tháng 10 năm 2022, vận kim tiền của người tuổi Tuất vô cùng sáng sủa, có rất nhiều cơ hội may mắn. Con giáp này nhiều khả năng trúng số với giải thưởng lớn, thậm chí là giải đặc biệt.

Không chỉ thuận lợi trong kiếm tiền, người tuổi Tuất còn rất giỏi trong việc giữ và tích lũy tiền bạc. Theo đó, 10 ngày đầu tiên của tháng 10 năm 2022, chính là thòi điểm tiền sinh ra tiền, giàu có bất chấp của con giáp này.

Tử vi dự đoán 10 ngày đầu tiên của tháng 10 năm 2022: Thần Tài đến tận cửa, 3 con giáp nổ lộc liên miên, giàu lên chóng mặt, tiền đẻ ra tiền, làm 'sương sương' mà tiền đầy két - Ảnh 1
Tử vi dự đoán 10 ngày đầu tiên của tháng 10 năm 2022, Thần Tài đến tận cửa, tuổi Tuất nổ lộc liên miên, giàu lên chóng mặt, tiền đẻ ra tiền. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Dần

Tử vi nói rằng, tháng 10 sắp tới, tuổi Dần có vận trình cát tường, vạn sự hanh thông. Cụ thể, 10 ngày đầu tiên của tháng 10 năm 2022, con giáp này tiếp tục đón nhận mọi chuyện một cách suôn sẻ, xuôi chèo mát mái.

Bên cạnh đó, tuổi Dần gặp Hình Thái Tuế nên mọi việc có chút trắc trở. Tuy nhiên, 10 ngày đầu tiên của tháng 10 năm 2022 này bản mệnh đón khoảng thời gian đế vượng, vận may liên tiếp kéo đến. Đây là thời điểm lý tưởng để tuổi Dần thực hiện những việc quan trọng như khởi nghiệp, cầu tài, kết hôn, sinh con.

Tử vi dự đoán 10 ngày đầu tiên của tháng 10 năm 2022: Thần Tài đến tận cửa, 3 con giáp nổ lộc liên miên, giàu lên chóng mặt, tiền đẻ ra tiền, làm 'sương sương' mà tiền đầy két - Ảnh 2
Tử vi dự đoán 10 ngày đầu tiên của tháng 10 năm 2022, tuổi Dần tiền đẻ ra tiền, làm "sương sương" mà tiền đầy két. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Dậu

Tử vi dự báo 10 ngày đầu tiên của tháng 10 năm 2022, người tuổi Dậu có vận trình ổn định, tài chính trên đà thăng tiến. Đặc biệt, con giáp này càng đi xa càng gặt hái nhiều tài lộc. Bản mệnh dù đang tự kinh doanh buôn bán hay là người làm công ăn lương cũng đều nắm chắc tiền bạc trong tay.

Tử vi dự đoán 10 ngày đầu tiên của tháng 10 năm 2022: Thần Tài đến tận cửa, 3 con giáp nổ lộc liên miên, giàu lên chóng mặt, tiền đẻ ra tiền, làm 'sương sương' mà tiền đầy két - Ảnh 3

Người làm kinh doanh cần chú ý tới sức khỏe. Công việc có thể bận rộn, lợi nhuận tăng lên, công sức bỏ ra không ít nhưng nếu không nghỉ ngơi đầy đủ sẽ khiến có thể đổ bệnh, làm lỡ mất cơ hội làm ăn tốt.

Người làm công ăn lương tiền bạc rủng rỉnh hơn hẳn so với thời gian tới. Con giáp này có thể được nhận một khoản tiền thưởng hoặc có thêm thu nhập từ nghề tay trái.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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3 con giáp dưới đây được quý nhân phù trợ vận trình từ đó mà ngày một thăng tiến, may mắn ngời ngời trong vòng 7 ngày tới (29/9 – 7/10).

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