Tử vi ngày mai, thứ Năm 28/9/2023 của 12 con giáp: Dậu tình duyên viên mãn, Thân tiền ập vào nhà, Hợi may mắn đủ đường

Tử vi ngày 28/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu chào đón thành viên mới trong gia đình.

Tình cảm: Hôm nay, tình cảm rất vui, khi gia đình bạn đón thêm một thành viên mới.

Công việc: Người tuổi Dậu hôm nay công việc bạn cố chấp với phương án bản thân đề ra.

Tài lộc: Lâu lắm bạn mới có số tiền lớn như vậy, nên tận hưởng.

Sức khoẻ: Có nhiều chuyến đi trải nghiệm cùng gia đình thư giãn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân tâm tính hiền lành, họ làm nhiều hơn nói nên những ai thật sự hiểu họ mới có thể gắn bó và làm việc lâu dài.

Con giáp này là người sống có trách nhiệm, tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát. Nhờ vậy, họ không nợ nần bất cứ ai, cho đi nhiều hơn nhận lại.

Ngày 28/9/2023 người tuổi Thân ví tiền căng tràn, ngân khố đầy vàng bạc. Nếu kinh doanh, họ trúng mánh lớn, tiền về như nước. Nếu làm công ăn lương, họ được thưởng đột xuất nhờ ý tưởng tốt cho công ty.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 28/9/2023, công việc, sự nghiệp của tuổi Hợi thuận lợi. Bản mệnh được nghỉ ngơi nhiều hơn do đã có trách nhiệm với công việc. Con giáp này cứ tập trung xây dựng sự nghiệp của bản thân, cho thấy giá trị và vai trò của mình trong công việc.

Tuổi Hợi còn được nhận tin tốt về tài lộc, con giáp này kinh doanh buôn bán có lời, không lo lỗ vốn. Hôm nay bản mệnh có thể thử vận may của mình bằng vé số hoặc bốc thăm trúng thưởng, mua bán trao đổi hàng hóa, khả năng gặp may mắn khá cao.

Trên phương diện tình cảm, mọi việc đang diễn ra khá như ý khi bản mệnh cảm thấy tin tưởng những gì nửa kia đang làm vì bản mệnh. Một số người độc thân không hài lòng với tính cách người mới quen nhưng bản mệnh nên kiên nhẫn hơn với họ chút nữa xem sao.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Dần

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.