'Qua cơn bĩ cực' xin chúc mừng 3 con giáp nhận LỘC TRỜI ban, 'NÚI TIỀN' bất ngờ rơi trúng đầu, muốn nghèo cũng khó trong 49 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 27/09/2023 16:51

Trong 49 ngày tới, những con giáp này được Thần Tài ưu ái, tài vận lên thấy rõ.

Tuổi Tuất

Bạn bè của người tuổi Tuất chắc chắn sẽ ghen tỵ với tài lộc và cơ hội mà con giáp này nhận được trong 49 ngày tới. Bởi lẽ người tuổi Tuất được sao tốt chiếu mệnh, công việc hanh thông, tài vận dồi dào.

Bạn sẽ nhận được vô số tin vui trong sự nghiệp. Đó có thể sẽ là khách hàng đồng ý ký hợp đồng với công ty bạn, cấp trên đề nghị gia hạn hợp đồng của bạn với mức lương, thưởng, hậu hĩnh.

Ngoài ra, năng suất công việc tăng cao giúp con giáp này cũng nhận được những khoản thưởng nóng đáng khích lệ. Người tuổi Tuất hãy nhớ rằng: chỉ cần nỗ lực hết mình trong công việc thì bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng.

'Qua cơn bĩ cực' xin chúc mừng 3 con giáp nhận LỘC TRỜI ban, 'NÚI TIỀN' bất ngờ rơi trúng đầu, muốn nghèo cũng khó trong 49 ngày tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn được biết đến với tính cách ngay thẳng, quyết đoán, có tố chất lãnh đạo. Tuy nhiên, con giáp này cũng khá ngang ngược, cố chấp, không chịu tiếp thu ý kiến của người khác. Đây là khuyết điểm bạn nên sửa đổi nếu muốn tiến xa trong sự nghiệp.

Trong 49 ngày tới, người tuổi Thìn được Thần Tài ưu ái, tài vận lên thấy rõ. Trong công việc, bạn nhận được nhiều tin vui, nhiều cơ hội hợp tác làm ăn. Không những thế, người tuổi Thìn còn được cấp trên tin tưởng, giao cho những nhiệm vụ quan trọng. Người tuổi Thìn làm kinh doanh thì đơn hàng về ào ào, hàng về đến đâu, hết đến đó, lợi nhuận từ đó cũng tăng lên đáng kể. Dù có thành công như thế nào, bạn vẫn cần chú ý trong việc giao tiếp với cấp trên, đồng nghiệp để tránh những thị phi trong đáng có.

'Qua cơn bĩ cực' xin chúc mừng 3 con giáp nhận LỘC TRỜI ban, 'NÚI TIỀN' bất ngờ rơi trúng đầu, muốn nghèo cũng khó trong 49 ngày tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong 49 ngày tới, người tuổi Tỵ sẽ thực sự tỏa sáng trong sự nghiệp. Được sao Thiên Đức chiếu mệnh, đường công danh sự nghiệp của người tuổi Tỵ sáng rõ. Với người tuổi Tỵ làm công ăn lương sẽ nhận được cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài, phát lộc.

Người tuổi Tỵ làm kinh doanh thì đầu tư đâu sinh lời đó, tiền vừa qua cửa hôm trước đã về túi hôm sau. Tiền bạc kiếm được nhiều nhưng bạn vẫn cần cẩn trọng trước những lời mời gọi đầu tư để tránh mắc bẫy lừa đảo, mất cả chì lẫn chài.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm 

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