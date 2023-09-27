Tử vi dự báo trong tháng 10/2023 sắp tới, 3 con giáp giàu có và thịnh vượng, gặp thời bứt phá, may mắn hanh thông

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Mùi rất chăm chỉ phấn đấu sự nghiệp. Chỉ cần có lộ trình đã định thì họ sẽ không dễ dàng thay đổi, đồng thời cũng rất chú trọng đến mối liên hệ giữa con người với nhau.

Con giáp này có thể thay đổi vận trình một cách tốt đẹp, công danh sự nghiệp ngày càng suôn sẻ, mối làm ăn khá tốt, tiền bạc tăng nhanh. Có thể nói mọi vấn đề của người tuổi Mùi đều được giải quyết dễ dàng, làm ăn phát đạt hơn trong tháng 10/2023 sắp tới.

Ai cũng nhìn thấy được là con giáp tuổi Mùi thường làm việc quên ăn quên ngủ. Đặc biệt là lãnh đạo sẽ đánh giá cao nỗ lực và sự cống hiến hết mình của họ. Vì thế, đón đợi người tuổi Mùi trong tháng 10/2023 sắp tới sẽ là thăng quan, tiến chức.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp may mắn tuần này, nhất là về tình duyên. Người độc thân có vận đào hoa nở rộ, có thể tìm được ý chung nhân của riêng mình. Một cuộc gặp gỡ bất ngờ sẽ để lại cho Ngọ nhiều ấn tượng khó phai.

Người đã có gia đình tình cảm thuận hòa, gia đạo an yên. Qua nhiều biến cố, Ngọ biết ai mới là người thực sự yêu thương vào bao dung những sai lầm của mình.

Tử vi dự báo trong tháng 10/2023 sắp tới, tài vận của Ngọ cũng đi lên khi con giáp này có nhiều cơ hội kiếm tiền. Chỉ cần nắm bắt thời cơ và mạnh mẽ thử sức, chuyên tâm thì con giáp này sẽ sớm nhận về thành quả xứng đáng.

Trong công việc tuy vẫn có những khó khăn, thử thách nhưng Ngọ có ý chí quyết tâm cao độ nên hoàn toàn có thể vượt qua được. Thậm chí Ngọ còn là tấm gương sáng cho người khác noi theo.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, trong tháng 10/2023 sắp tới năm rất khó quên vì nó đánh dấu nhiều sự thay đổi ngỡ ngàng với cuộc sống và sự nghiệp của những người tuổi Dần. Nhiều người cho rằng, trong tháng 10/2023 sắp tới khó khăn và mất nhiều hơn được. Nhưng thực ra, năm tuổi sẽ mang đến cho tuổi Dần cả thách thức và những cơ hội, ai là người biết nắm bắt thì người ấy sẽ gặt hái được nhiều thành công

Tử vi học có nói, giữa mùa xuân này, tuổi Dần sẽ có bước ngoặt trong sự nghiệp cũng như công cuộc kiếm tiền. Trong tháng 10/2023 sắp tới, họ đã bận rộn với rất nhiều dự án đầu tư khởi đầu năm mới. Tuổi Dần được khuyên nên tính toán kỹ, thận trọng trong từng bước, tuyệt đối không được chủ quan.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo