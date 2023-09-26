Đồng hồ điểm đúng 0h ngày 30/9/2023, top con giáp tài vận BÙNG NỔ, tài vận hưng thịnh, năm mới viên mãn thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 26/09/2023 03:58

Dần sẽ trúng quả đậm với cơ hội trúng số phát tài, ngủ một đêm thức dậy đã có tiền tỷ trong tay.

Làm chơi hưởng thật, phúc lộc song toàn nên từ ngày cuối cùng của tháng 9 trở đi top con giáp may mắn này sẽ mặc sức tiêu pha cũng không lo cạn túi. Sang tháng 10 tự làm đại gia, nhà xe chờ sẵn chính là phúc phần trời cho. 

Đồng hồ điểm đúng 0h ngày 30/9/2023, top con giáp tài vận BÙNG NỔ, tài vận hưng thịnh, năm mới viên mãn thăng hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi sửu
Sửu là người vô cùng nhạy cảm, thế nên họ dễ bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ, hành động của người khác. Không có chính kiến, gió chiều nào theo chiều nấy nên những ngày tháng 9/2023 của Dậu phải nếm trải khá nhiều sóng gió.

Ngày cuối cùng của tháng 9/2023 sẽ may mắn ngút trời, bước chân ra cửa là đạp trúng hũ vàng. Đổi đời sau một đêm, phúc lộc ùa vào nhà nên không chỉ hôm nay mà cả năm của Sửu sẽ ngập trong biển tiền. 

 

Tuổi Mùi

Mùi cầu toàn, khó tính và luôn mưu cầu sự hoàn hảo. Thế nên, Mùi đòi hỏi khá cao trong công việc, khiến cấp trên, đối tác và cả đồng nghiệp đều phải công nhận sự chỉn chu, thông minh của con giáp giàu sang này.

Tử vi ngày mới có nói, chỉ cần đồng hồ điểm đúng 0h ngày 30/9/2023 Mùi sẽ đón mưa tài lộc ập xuống đầu. Nhà xe chờ sẵn, phú quý phát tài nên Mùi chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong, đời sang trang mới. 

 

Đồng hồ điểm đúng 0h ngày 30/9/2023, top con giáp tài vận BÙNG NỔ, tài vận hưng thịnh, năm mới viên mãn thăng hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần
Nổi tiếng là con giáp bản lĩnh, ngoan cường, dám dấn thân nên Dần dù là đàn ông hay phụ nữ đều sớm gặt hái những thành quả đáng nể trong sự nghiệp. Cuối tháng 9/2023 phúc lộc tề tựu nên Dần ăn nên làm ra, tiền nhiều vô kể. Ngày cuối cùng của tháng Dần sẽ trúng quả đậm với cơ hội trúng số phát tài, ngủ một đêm thức dậy đã có tiền tỷ trong tay.

 

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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