Tử vi 3 ngày tới đây (4/9-6/9), top 3 con giáp ló mặt ra đường là TIỀN RƠI TRÚNG ĐẦU, tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 03/09/2023 10:17

Thời gian 3 ngày tới đây do được thần phật phù hộ nên người tuổi Mão nhất định sẽ gặp may mắn về tiền bạc.

Tuổi Mão

Thời gian 3 ngày tới đây, do được thần phật phù hộ nên người tuổi Mão nhất định sẽ gặp may mắn về tiền bạc. Thời gian này, người tuổi Mão có thể nói là “cầu tài đắc tài” “cầu lợi được lợi”. Ngoài ra, do được cấp trên đánh giá cao về năng lực làm việc nên con giáp này sẽ có cơ hội được tăng lưởng và tăng thưởng.

Tử vi 3 ngày tới đây (4/9-6/9), top 3 con giáp ló mặt ra đường là TIỀN RƠI TRÚNG ĐẦU, tiêu mãi không hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thiện lương, làm việc gì cũng tỉ mỉ, cẩn thận và có khả năng thích ứng rất cao. Trong thời gian 3 ngày tới đây , hoạnh tài của con giáp này rất vượng, sẽ có thêm một khoản thu nhập lớn. Do “Chính Quan Tinh” và “Thích Mã Tinh” xuất hiện trong cung mệnh nên công việc có nhiều tin vui, đồng thời lại được cát tinh “Địa Giải” phù hộ nên những lúc gặp khó khăn nhất, người tuổi Mùi đều có quý nhân giúp đỡ về công việc và tài chính. Chính vì những điều trên, người tuổi Mùi không còn phải lo lắng về cơm áo gạo tiền và có thể sống thoải mái về tiền bạc trong một thời gian dài.

Tử vi 3 ngày tới đây (4/9-6/9), top 3 con giáp ló mặt ra đường là TIỀN RƠI TRÚNG ĐẦU, tiêu mãi không hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần thường khiêm tốn và luôn âm thầm nỗ lực, phấn đấu làm việc. Trong thời gian 3 ngày tới đây , vận thế của con giáp này rất hưng vượng. Cho dù là tài vận hay tình cảm, đều có những sự tiến triển khả quan. Đặc biệt do công việc ngày càng thuận lợi nên tiền bạc kiếm về cũng ngày càng nhiều.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Qua đêm nay (3/9): Top 3 con giáp VẬN ĐỎ QUẤN THÂN, tài lộc theo chân, phú quý phát tài, TIỀN VÀNG nhiều không đếm xuể

Qua đêm nay (3/9): Top 3 con giáp VẬN ĐỎ QUẤN THÂN, tài lộc theo chân, phú quý phát tài, TIỀN VÀNG nhiều không đếm xuể

Con giáp may mắn này sẽ nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp và cần sẵn sàng cho những chuyến đi công tác xa.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp bói vui 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 34 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 1 giờ 34 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 2 giờ 34 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy