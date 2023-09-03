Đúng 0h ngày 7/9, Chính Tài xuất hiện, top 3 con giáp ĐẠI HỶ LÂM MÔN làm gì cũng hanh thông, tiền tài ùa vào nhà, giàu ú ụ

Tâm linh - Tử vi 03/09/2023 08:26

Trong ngày 7/9, do cung Quan Lộc xuất hiện cát tinh Phúc Lộc nên những con giáp này sẽ có cơ hội trở thành đại gia giàu có.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ luôn tràn đầy năng lượng, lại là người hiền lành, lương thiện, khiêm tốn, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Trong ngày 7/9, do cung Quan Lộc xuất hiện cát tinh Phúc Lộc nên con giáp này sẽ có cơ hội trở thành đại gia giàu có. Quý nhân sẽ giúp con giáp này có được những cơ hội tốt mà không phải ai cũng có được.

Đúng 0h ngày 7/9, Chính Tài xuất hiện, top 3 con giáp ĐẠI HỶ LÂM MÔN làm gì cũng hanh thông, tiền tài ùa vào nhà, giàu ú ụ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Ngũ hành của người tuổi Mùi thuộc Thổ kết hợp vào ngũ hành nhật chi thuộc Hỏa sẽ tạo nên cục diện Hỏa sinh Thổ trong ngày 7/9. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có Đại Hỷ Lâm Môn, không những vậy Chính Tài và Hoạnh Tài cũng vô cùng hanh thông.

Thời vận đến, nên mọi việc của người tuổi Mùi đều trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Chỉ cần con giáp này không bỏ lỡ cơ hội, sẽ có một năm đại thành công và tiền tràn ngập két.

Đúng 0h ngày 7/9, Chính Tài xuất hiện, top 3 con giáp ĐẠI HỶ LÂM MÔN làm gì cũng hanh thông, tiền tài ùa vào nhà, giàu ú ụ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu chăm chỉ, tỉ mỉ. Do ngũ hành của bản mệnh thuộc Kim nên sẽ bước vào cục diện tương trợ Thổ Sinh Kim trong ngày 7/9. Chính vì thế, con giáp này sẽ có được cơ hội đổi đời. Không những sự nghiệp thành công vang đội mà thu nhập cũng tăng lên gấp ba, gấp bốn. Con giáp này có thể trở nên giàu có chỉ sau một đêm.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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