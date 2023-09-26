Chúc mừng 4 con giáp nhan sắc tỏa sáng, tiền bạc chạm đỉnh, tình duyên thăng hoa trong 5 ngày đầu tháng 10/2023

Theo tử vi 12 con giáp , Mão có nhan sắc tỏa sáng, tiền bạc chạm đỉnh, tình duyên cũng thăng hoa. Sắp tới tháng 10/2023 bạn có thể được cấp trên cân nhắc lên vị trí như mong muốn. Thời điểm này, bạn có thể phát huy khả năng kinh doanh, buôn bán của mình.

Không còn sợ ai cản đường thăng tiến của mình, hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt để thể hiện hết tài năng vượt trội. Chắc chắn bạn sẽ gặt hái được nhiều thành tựu như ý mình mong muốn.

Theo tử vi mới nhất, nữ tuổi Mùi là con giáp may mắn, càng ngày càng xinh đẹp nghiêng thành nghiêng nước. Trong công việc, bạn được cấp trên trọng dụng, yêu mến, có thể sẽ tiến lên vị trí như ý. Nam tuổi Mùi có vận đào hoa bủa vây, đi đến đâu là được yêu mến, tỏ tình đến đó. Bạn có tài ăn nói giỏi giang, biết cách đối nhân xử thế nên ai cũng nhiệt tình chào đó

Mùi làm việc khá chuyên nghiệp nên được cấp trên đánh giá cao. Thậm chí còn tin tưởng giao cho bạn hết những dự định quan trọng nhất.

Tuổi Thân

Thân là con giáp bản lĩnh, có cơ hội phát huy hết tài năng của mình, không sợ ai cản đường thăng tiến. Trong công việc, bạn được cấp trên trọng dụng, ưu ái nên làm gì cũng thuận lợi, mỗi ngày đi làm là một ngày vui.

Người làm ăn kinh doanh sớm nhận được lộc trời ban. Người làm công ăn lương được cấp trên khen ngợi hết lời, làm một hưởng mười. Có khi làm sương sương cũng đạt được thành tựu lớn nhất từ trước đến giờ.

Tháng 10 bạn đã không còn vướng phải nhiều chuyện buồn. Hãy thoải mái tận hưởng cuộc sống giàu sang trong thời điểm vàng kim này.

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Tuổi Thìn

Thìn gặt hái được nhiều thành tựu lớn, tiền bạc thăng hoa, tình duyên vượng sắc. Bạn không còn lâm vào tình cảnh thiếu trước hụt sau như thời gian trước. Nói chung công việc, tình duyên của bạn sẽ thăng tiến lên một bước mới, quan trọng hơn. Nếu có ý định kinh doanh hãy bắt đầu ngay vì thời điểm này vô cùng tốt để thể hiện tài năng của bản thân.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm