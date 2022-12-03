Tử vi ngày 5/12: Cảnh Báo 3 con giáp, cẩn thận có hung hiểm rình rập, vận trình lao dốc, tài lộc đứt gãy, vận đen bủa vây tứ đường

Tâm linh - Tử vi 03/12/2022 11:48

3 con giáp xui xẻo trong thời gian này gọi tên ai? Họ sẽ phải đối diện với những điều không mong muốn gì trong cuộc sống? Hãy theo dõi trong bài viết dưới đây!

 

Tuổi Tý

Người tuổi Tý không gặp nhiều may mắn trong thời gian này chủ yếu là bởi bạn thiếu quyết đoán khi đưa ra các quyết định. Con giáp xui xẻo này thường xuyên lo lắng mình làm như vậy là nên hay không nên, liệu mình có gặp phải rắc rối gì hay không. Chính vì hay lo trước lo sau như vậy mà bạn thành ra chần chừ, do dự, nhiều khi để vuột mất cơ hội đã xuất hiện ngay trước mắt.

Tử vi ngày 5/12: Cảnh Báo 3 con giáp, cẩn thận có hung hiểm rình rập, vận trình lao dốc, tài lộc đứt gãy, vận đen bủa vây tứ đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của bản mệnh không mấy yên ổn khi vợ chồng thường xuyên tranh cãi nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Dường như cả hai đều đang đặt cái tôi cá nhân lên quá cao nên không ai chịu nhường ai. Có lẽ con giáp Tý này và nửa kia cần học cách tha thứ cho nhau, chớ nên so đo, tính toán, gây tổn thương tình cảm.

Tuổi Thìn

Trong thời gian này vận trình của người tuổi Thìn khá ảm đạm. Vì công việc không có tiến triển nên nhiều khi, bạn trở nên lơ là, thiếu tập trung, thậm chí để xảy ra những lỗi sai đáng tiếc. Bản mệnh cần tự nhắc nhở bản thân nên nghiêm túc hơn trong công việc nếu không muốn làm xấu đi hình ảnh của bản thân, khiến lãnh đạo có cái nhìn không tốt.

Tử vi ngày 5/12: Cảnh Báo 3 con giáp, cẩn thận có hung hiểm rình rập, vận trình lao dốc, tài lộc đứt gãy, vận đen bủa vây tứ đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện làm ăn, bản mệnh cũng cần thật sự cẩn trọng, không nên nôn nóng đưa ra những quyết định thiếu chính xác. Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý nhiều hơn đến các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là những kẻ thường xuyên nịnh hót hoặc tỏ vẻ thân thiết, đừng để kẻ xấu có cơ hội hãm hại mình.

Tuổi Thân

Trong thời gian này trôi qua một cách khó khăn đối với người tuổi Thân. Bạn phải chịu sự chèn ép của cấp trên cũng như phải nghe lời điều tiếng từ đồng nghiệp, vì thế mà bạn khó có thể tập trung vào công việc, dễ để xảy ra sai sót.

Tử vi ngày 5/12: Cảnh Báo 3 con giáp, cẩn thận có hung hiểm rình rập, vận trình lao dốc, tài lộc đứt gãy, vận đen bủa vây tứ đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài lộc chưa có sự phát triển nào đáng chú ý. Có lẽ bạn đang đi mãi trong một lối mòn nên dễ dàng bị đối thủ vượt mặt, khách hàng quay lưng. Con giáp này cần bình tĩnh nhìn nhận lại phương hướng của bản thân để có những thay đổi phù hợp.

Có điều, sao Dịch Mã chiếu mệnh khuyên những người vướng phải khó khăn nên suy nghĩ tích cực hơn và không nên ngại gian khổ nhất thời. Hiện tại, bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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Tử vi dự đoán có 3 con giáp được cát tinh trợ vận nên gặp được rất nhiều may mắn, chinh phục được nhiều thử thách.

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