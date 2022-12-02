Giới tiên tri khẳng định rằng và 4 ngày liên tiếp (4, 5, 6 và 7/12): 3 con giáp sẽ trúng độc đắc, chinh phục được nhiều thử thách, nhanh chóng đổi đời, giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 02/12/2022 16:06

Tử vi dự đoán có 3 con giáp được cát tinh trợ vận nên gặp được rất nhiều may mắn, chinh phục được nhiều thử thách.

 

Tuổi Dậu

Trong thời gian này nhiều tin vui và trải nghiệm thú vị đến với người tuổi Dậu. Cát tinh sẽ giúp đường tình duyên khởi sắc không ngừng, đào hoa nở rộ, vì thế mà ngày này dù làm gì hay đi đâu, bản mệnh cũng được người yêu kẻ mến, giúp đỡ tận tình.

Có thêm Thực Thần chiếu mệnh, đường tài lộc của tuổi này không ngừng tăng tiến. Bản mệnh không cần phải cố gắng miễn cưỡng gì nhiều mà tiền bạc tự chảy vào túi mình, thực sự vô cùng may mắn. Lợi nhuận tăng tiến nhanh chóng tạo điều kiện để bạn mạnh dạn thực hiện kế hoạch ấp ủ.

Giới tiên tri khẳng định rằng và 4 ngày liên tiếp (4, 5, 6 và 7/12): 3 con giáp sẽ trúng độc đắc, chinh phục được nhiều thử thách, nhanh chóng đổi đời, giàu sang phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu trong thời gian này bản mệnh muốn thực hiện việc kinh doanh mới, khai trương cầu tài thì có thể xem xét đến hướng Chính Nam. Đó là hướng của Tài thần, sẽ giúp cho việc làm ăn được thuận lợi hơn.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới cho thấy Thực Thần mang tới cơ hội hốt vàng hốt bạc cho những người tuổi Thân làm nghề tự do. Hôm nay, bản mệnh có thể được hợp tác với nhiều đối tác, khách hàng triển vọng, khiến túi tiền dày lên một cách vô cùng nhanh chóng.

Giới tiên tri khẳng định rằng và 4 ngày liên tiếp (4, 5, 6 và 7/12): 3 con giáp sẽ trúng độc đắc, chinh phục được nhiều thử thách, nhanh chóng đổi đời, giàu sang phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này nên chú ý mở rộng các mối quan hệ của mình, có thể những người bạn giữ quan hệ bây giờ sẽ trở thành quý nhân của bạn trong tương lai, giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý hoặc khiến bạn làm việc gì cũng trở nên thuận lợi hơn.

Tuổi Hợi

Chuyện tình cảm của tuổi Hợi được dự báo là êm đẹp và nhẹ nhàng trong tuần có sao Bách Việt chiếu mệnh. Bạn và người ấy hiểu được tính chất công việc và tính cách của nhau nên luôn cố gắng dung hòa, thông cảm và đồng lòng phấn đấu vì tương lai.

Người độc thân cũng có nhiều trải nghiệm thú vị. Bạn kết nối được với rất nhiều người và trong đó bạn sẽ tìm được nửa kia của mình đấy. Giữa cả hai có những rung cảm nhẹ nhàng thôi nhưng rất khó quên, sự đồng điệu về tâm hồn giữa hai bạn đến gần nhau hơn.

Giới tiên tri khẳng định rằng và 4 ngày liên tiếp (4, 5, 6 và 7/12): 3 con giáp sẽ trúng độc đắc, chinh phục được nhiều thử thách, nhanh chóng đổi đời, giàu sang phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Công việc của bạn gặt hái được những thành quả nhất định. Bạn sẽ ngày càng khẳng định được vị trí và năng lực của bản thân. Tỷ Kiên giúp con giáp này thêm phần quyết đoán và nhạy bén. Đó chính là yếu tố giúp bạn đi đến thành công.

Hơn thế nữa, bạn còn nhận được sự hỗ trợ khá nhiều từ những người giỏi, có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi. Vì thế những dự án của bạn sẽ diễn ra một cách suôn sẻ. Công việc thuận lợi cũng kéo theo tình hình tài chính tăng trưởng đáng kể.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Từ khóa:   Tử vi ngày 4/12 tử vi 12 con giáp ngày 4/12 tu vi ngay 4/12

TIN MỚI NHẤT

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 5 giờ 14 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 44 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 6 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà