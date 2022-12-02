Quý Nhân dìu dắt 3 con giáp vào đúng 19h tối Chủ Nhật 4/12: Tài lộc nở hoa rực rỡ, phú quý đại tài, may mắn cả tình duyên lẫn tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 02/12/2022 15:08

Trong thời gian này, những con giáp sau rước lộc vào nhà, niềm vui phơi phới, sự nghiệp thành công, tiền về đầy túi, nụ cười luôn nở trên môi.

 

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vốn được biết đến với tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, nhờ tài năng và thái độ làm việc nghiêm túc, người tuổi Dần nhận được sự nể trọng từ đồng nghiệp và sự công nhận của cấp trên.

Quý Nhân dìu dắt 3 con giáp vào đúng 19h tối Chủ Nhật 4/12: Tài lộc nở hoa rực rỡ, phú quý đại tài, may mắn cả tình duyên lẫn tiền bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, công việc kinh doanh của người tuổi Dần đã đi vào ổn định, họ sẽ liên tiếp nhận được những hợp đồng lớn từ khách hàng. Cũng nhờ những nỗ lực không biết mệt mỏi, con giáp này sẽ có khoản thu nhập đáng ngưỡng mộ.

Tuổi Ngọ

Trong thời gian này, người tuổi Ngọ nhận được tin vui tới tấp. Tin vui tăng dần lên trong những ngày giữa tháng. Người tuổi Ngọ độc lập, tự do và có năng lực. Trong khoảng thời gian tới, cơ hội việc làm sẽ tăng lên đáng kể. Chỉ cần Ngọ chăm chỉ thì dù làm trong môi trường nào cũng không lo không thể phát triển.

Quý Nhân dìu dắt 3 con giáp vào đúng 19h tối Chủ Nhật 4/12: Tài lộc nở hoa rực rỡ, phú quý đại tài, may mắn cả tình duyên lẫn tiền bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lời khuyên dành cho người tuổi Ngọ trong tháng 12 là hãy tập trung vào công việc nhiều hơn, thời cơ đến sẽ gặt hái được thành quả tốt đẹp. Người tuổi Ngọ càng cần cù, tích lũy, giữ lý trí trong mọi việc thì cơ hội thành công sẽ càng cao.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi đa phần đều hòa đồng, năng động. Tuy vậy, họ cũng có ước mơ, hoài bão rất riêng chứ không chịu sống tầm thương. Họ dám chiến đấu hết mình vì mục tiêu mà họ đã đề ra trước đó. Đặc biệt, con giáp này rất giỏi trong việc lên kế hoạch cho tương lai. Họ chỉ quyết định làm khi đã tính toán kỹ càng từng đường đi, nước bước.

Quý Nhân dìu dắt 3 con giáp vào đúng 19h tối Chủ Nhật 4/12: Tài lộc nở hoa rực rỡ, phú quý đại tài, may mắn cả tình duyên lẫn tiền bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, người tuổi Mùi có tài vận tốt, gánh lộc về nhà. Nếu biết nắm bắt thời cơ, họ sẽ được thăng chức, nắm trong tay cả quyền lực và nguồn lực tài chính. Tuy vậy, con giáp này cần sáng suốt hơn trong xử lý giấy tờ. Bất cứ sai sót nào cũng có thể khiến họ phải chịu hậu quả.

Họ làm việc không ngừng nghỉ, giành ưu thế khi cạnh tranh với đối thủ. Đây cũng là bí quyết giúp người tuổi Mùi thu tiền về đầy túi, ngân khố thêm đầy.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

3 con giáp được Tài Tinh chiếu mệnh 'lộc lá vẹn tròn' vào 18h tối Chủ Nhật ngày 4/12: Xây nhà lầu, sắm xe sang, mua biệt thự trong tầm tay

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Tử vi con giáp dự đoán, 3 con giáp có vận trình hanh thông, đạt được nhiều mốc đỉnh cao trong sự nghiệp.

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