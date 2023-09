Tử vi ngày 28 và 29/9: 3 con giáp vượt mọi gian nan, bình an đón vận phát tài phát lộc, tiền bạc dồi dào chất đầy cả nhà

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu vốn chăm chỉ, siêng năng, luôn khao khát làm giàu và không ngừng cố gắng, sáng tạo và tìm kiếm những cơ hội mới xung quanh. Đa số người tuổi Dậu đều đi lên trong hoàn cảnh khó khăn, vất vả nên họ hiểu được giá trị của sự lao động, họ biết trân quý đồng tiền và có ý chí xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc.

Ảnh minh họa: Internet

Vào những ngày cuối tháng, tuổi Dậu gặp được nhiều may mắn, làm việc gì thuận lợi suôn sẻ thì vận may tuổi Dậu bất ngờ lội ngược dòng vào giai đoạn cuối năm. Thời gian này tuổi Dậu không những được thần tài và quý nhân chiếu cố mà còn gặp được nhiều may mắn. Người tuổi Dậu vốn thông minh, tài giỏi, chỉ cần gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa hoặc ai đó đem đến cơ hội tốt cho họ thì chắc chắn họ sẽ hưởng vinh hoa phú quý.