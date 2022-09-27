Tử vi ngày 28 và 29/9: 3 con giáp vượt mọi gian nan, bình an đón vận phát tài phát lộc, tiền bạc dồi dào chất đầy cả nhà

Dù gặp đôi chút khó khăn hay trở ngại nhưng 3 con giáp này không hề nản lòng, chùn bước. Họ từng bước vượt qua khó khăn, đạt được thành tựu như mong đợi.

Tuổi Tý Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý thật thà, thẳng thắn, làm việc gì cũng có tâm đức, có trách nhiệm. Đôi khi, con giáp này tỏ ra bướng bỉnh, bảo thủ. Tuy vậy, đa phần con giáp này đều là người tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác những lúc khó khăn. Ngay cả khi có mâu thuẫn, bất hòa, con giáp này cũng không để bụng, luôn giữ hòa khí với mọi người. Cuối tháng 9, người tuổi Tý vượt nhiều gian nan, thử thách để đạt được thành tựu như mong đợi. Ảnh minh họa: Internet Con giáp này được sao tốt chiếu mệnh nên vận khí hanh thông hơn trước. Họ nhận được thêm nhiều cơ hội. Đó có thể là một công việc mới hoặc một vị trí mới tại nơi làm việc. Cố gắng hết sức, không ngừng vươn lên, người tuổi Tý làm đâu thắng đó, thu nhập và vị thế trong công ty của họ cũng tăng lên đáng kể. Người làm ăn kinh doanh cũng gặp thời gặp thế, lại gặp được người bạn làm ăn đáng để tin tưởng nên công việc đầy hứa hẹn.

Tuổi Dậu Trời sinh những người tuổi Dậu vốn chăm chỉ, siêng năng, luôn khao khát làm giàu và không ngừng cố gắng, sáng tạo và tìm kiếm những cơ hội mới xung quanh. Đa số người tuổi Dậu đều đi lên trong hoàn cảnh khó khăn, vất vả nên họ hiểu được giá trị của sự lao động, họ biết trân quý đồng tiền và có ý chí xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Ảnh minh họa: Internet Vào những ngày cuối tháng, tuổi Dậu gặp được nhiều may mắn, làm việc gì thuận lợi suôn sẻ thì vận may tuổi Dậu bất ngờ lội ngược dòng vào giai đoạn cuối năm. Thời gian này tuổi Dậu không những được thần tài và quý nhân chiếu cố mà còn gặp được nhiều may mắn. Người tuổi Dậu vốn thông minh, tài giỏi, chỉ cần gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa hoặc ai đó đem đến cơ hội tốt cho họ thì chắc chắn họ sẽ hưởng vinh hoa phú quý.

Tuổi Tỵ Người bạn thuộc con giáp Tỵ có tính cách tương đối tinh ranh, luôn chú ý đến tiểu tiết trong công việc, thường là người đa cảm, giản dị đến mức không mưu mô, và rất mạnh mẽ, biết tính toán, ăn nói khéo léo. Ảnh minh họa: Internet Vào cuối tháng 9, vận may của con giáp rắn rất bùng nổ, từ nghèo thành giàu, nhất định sẽ làm ăn phát đạt, gia đình giàu có, sung túc, tiền bạc không thiếu, chi tiêu dư dả. Ngoài ra, công việc hiện tại dễ thu hút sự quan tâm của cấp trên, được tạo cơ hội phát huy năng lực, đặt nền móng vững chắc cho tương lai. Nếu nắm bắt thời cơ này thì tiền đổ vào nhà như nước chảy, sớm muộn gì cũng đạt đến đỉnh cao của cuộc đời. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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