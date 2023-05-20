Tử vi ngày 21/5/2023: 2 con giáp đón nhận nhiều tài lộc, thăng quan tiến chức, riêng 1 con giáp cần xem lại mối quan hệ với đồng nghiệp

Tử vi ngày 21/5/2023 dự đoán, vận trình sự nghiệp của tuổi Tý diễn ra tương đối suôn sẻ. Người tuổi này đang tập trung mọi sức lực của mình để sớm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từ đó nâng cao đáng kể hiệu quả công việc.

Tình cảm: Vận trình tình cảm trở nên kém sắc. Có vẻ như, tình yêu giữa bạn và người ấy đang phai nhạt đi rất nhiều. Có thể nói, mâu thuẫn lên đến đỉnh khi giữa hai người còn tồn tại nỗi hoài nghi lớn.

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà tăng tiếng. Con giáp này có thể trang trải tốt cho những nhu cầu cá nhân với nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính lẫn các nghề tay trái khác nhau.

Vận trình sự nghiệp của tuổi Tý diễn ra tương đối suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp vào Chủ Nhật 21/05/2023, Tuổi Sửu đón nhận nhiều vận may tài lộc, có thể đứng trước cơ hội đầu tư lớn. Thế nhưng, con giáp này cho là chớ nên chỉ nhìn và quan tâm thái quá vào vật chất. Thay vào đó hãy nhìn bao quát hơn về những mặt lợi và hại để đưa ra quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất.

Tuổi Sửu nên ghi nhớ rằng tiền bạc có dư dả thì bản mệnh cũng không nên chi tiêu thoải mái theo ý thích của mình, hãy tạo ra một khuôn khổ nhất định cho bản thân trong việc chi tiêu, tự mình trải qua những tình huống khó khăn nhưng vẫn giữ được thái độ lạc quan thì nguồn thu sẽ còn tăng tiến nhiều hơn.

Về phương diện tình cảm của Tuổi Sửu trong ngày Chủ Nhật này, ngũ hành xung khắc cho thấy căng thẳng tình cảm xuất phát từ sự nhàm chán. Con giáp này và nửa kia của mình hãy thử thay đổi không gian, tạo những tình tiết lãng mạn, thường xuyên hẹn hò nhau để hâm nóng lại tình cảm đôi lứa đang có dấu hiệu nhạt phai.

Tuổi Sửu đón nhận nhiều vận may tài lộc, có thể đứng trước cơ hội đầu tư lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc của bạn diễn ra tương đối ổn định, cần xem lại mối quan hệ với đồng nghiệp.

Về tài chính, bạn có nhiều cơ hội để cải thiện nguồn thu nhập, chỉ cần nắm bắt tốt thì chắc chắn nguồn thu sẽ tăng lên.

Chuyện tình cảm có biến, các cặp đôi có thể nảy sinh tranh cãi. Sức khỏe của bạn không ổn, lưu ý giảm tiêu thụ đồ ăn vặt.

Về tài chính, tuổi Dần có nhiều cơ hội để cải thiện nguồn thu nhập, chỉ cần nắm bắt tốt thì chắc chắn nguồn thu sẽ tăng lên - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.