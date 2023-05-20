Tử vi ngày 21/5/2023: 2 con giáp đón nhận nhiều tài lộc, thăng quan tiến chức, riêng 1 con giáp cần xem lại mối quan hệ với đồng nghiệp

Tâm linh - Tử vi 20/05/2023 12:06

2 con giáp đón nhận nhiều tài lộc, thăng quan tiến chức, riêng 1 con giáp cần xem lại mối quan hệ với đồng nghiệp trong ngày 21/5/2023.

Tuổi Tý

Tử vi ngày 21/5/2023 dự đoán, vận trình sự nghiệp của tuổi Tý diễn ra tương đối suôn sẻ. Người tuổi này đang tập trung mọi sức lực của mình để sớm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từ đó nâng cao đáng kể hiệu quả công việc. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà tăng tiếng. Con giáp này có thể trang trải tốt cho những nhu cầu cá nhân với nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính lẫn các nghề tay trái khác nhau. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm trở nên kém sắc. Có vẻ như, tình yêu giữa bạn và người ấy đang phai nhạt đi rất nhiều. Có thể nói, mâu thuẫn lên đến đỉnh khi giữa hai người còn tồn tại nỗi hoài nghi lớn. 

Tử vi ngày 21/5/2023: 2 con giáp đón nhận nhiều tài lộc, thăng quan tiến chức, riêng 1 con giáp cần xem lại mối quan hệ với đồng nghiệp - Ảnh 1
Vận trình sự nghiệp của tuổi Tý diễn ra tương đối suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp vào Chủ Nhật 21/05/2023, Tuổi Sửu đón nhận nhiều vận may tài lộc, có thể đứng trước cơ hội đầu tư lớn. Thế nhưng, con giáp này cho là chớ nên chỉ nhìn và quan tâm thái quá vào vật chất. Thay vào đó hãy nhìn bao quát hơn về những mặt lợi và hại để đưa ra quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất.

Tuổi Sửu nên ghi nhớ rằng tiền bạc có dư dả thì bản mệnh cũng không nên chi tiêu thoải mái theo ý thích của mình, hãy tạo ra một khuôn khổ nhất định cho bản thân trong việc chi tiêu, tự mình trải qua những tình huống khó khăn nhưng vẫn giữ được thái độ lạc quan thì nguồn thu sẽ còn tăng tiến nhiều hơn.

Về phương diện tình cảm của Tuổi Sửu trong ngày Chủ Nhật này, ngũ hành xung khắc cho thấy căng thẳng tình cảm xuất phát từ sự nhàm chán. Con giáp này và nửa kia của mình hãy thử thay đổi không gian, tạo những tình tiết lãng mạn, thường xuyên hẹn hò nhau để hâm nóng lại tình cảm đôi lứa đang có dấu hiệu nhạt phai.

Tử vi ngày 21/5/2023: 2 con giáp đón nhận nhiều tài lộc, thăng quan tiến chức, riêng 1 con giáp cần xem lại mối quan hệ với đồng nghiệp - Ảnh 2
Tuổi Sửu đón nhận nhiều vận may tài lộc, có thể đứng trước cơ hội đầu tư lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc của bạn diễn ra tương đối ổn định, cần xem lại mối quan hệ với đồng nghiệp.

Về tài chính, bạn có nhiều cơ hội để cải thiện nguồn thu nhập, chỉ cần nắm bắt tốt thì chắc chắn nguồn thu sẽ tăng lên.

Chuyện tình cảm có biến, các cặp đôi có thể nảy sinh tranh cãi. Sức khỏe của bạn không ổn, lưu ý giảm tiêu thụ đồ ăn vặt.

Tử vi ngày 21/5/2023: 2 con giáp đón nhận nhiều tài lộc, thăng quan tiến chức, riêng 1 con giáp cần xem lại mối quan hệ với đồng nghiệp - Ảnh 3
Về tài chính, tuổi Dần có nhiều cơ hội để cải thiện nguồn thu nhập, chỉ cần nắm bắt tốt thì chắc chắn nguồn thu sẽ tăng lên - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.

Hôm nay 20/5/2023: Thân gặp trở ngại, hay bị điều chuyển công tác, riêng 2 con giáp 'vận đỏ như son', thuận buồm xuôi gió trong công việc

Hôm nay 20/5/2023: Thân gặp trở ngại, hay bị điều chuyển công tác, riêng 2 con giáp 'vận đỏ như son', thuận buồm xuôi gió trong công việc

Thân gặp trở ngại, hay bị điều chuyển công tác, riêng 2 con giáp sau đây 'vận đỏ như son', thuận buồm xuôi gió trong hôm nay 20/5/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp 3 con giáp tử vi con giáp 21/5/2023

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 55 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 3 giờ 41 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 56 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 4 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'