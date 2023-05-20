Hôm nay 20/5/2023: Thân gặp trở ngại, hay bị điều chuyển công tác, riêng 2 con giáp 'vận đỏ như son', thuận buồm xuôi gió trong công việc

Tử vi vui hôm nay ngày 20/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ thành công với những phương án mới.

Công việc: Người tuổi Ngọ hôm nay thành công với những phương án mới, có nhiều việc giúp bạn có thêm nhiều sự lựa chọn phát triển con đường mới.

Tài lộc: Cát khí tài lộc đến là nhờ có người yêu luôn ủng hộ tài chính phía sau.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, chăm chỉ uống đúng thuốc bổ giúp cơ thể khỏe mạnh.

Người tuổi Ngọ thành công với những phương án mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy rằng Thứ Bảy 20/05/2023 hôm nay, Tuổi Mùi bắt đầu ngày mới với tâm thế hào hứng, tự tin, có lẽ một phần cũng là nhờ quý nhân xuất hiện giúp bạn giải quyết những vấn đề khó khăn đang khúc mắc trong lòng. Con giáp này với khả năng nhạy bén của mình, nhanh chóng nắm bắt những điểm quan trọng trong công việc lại thêm sự hỗ trợ từ ngoại lực nên mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết êm đẹp.

Về phương diện tình cảm, Tuổi Mùi luôn tin tưởng vào bản thân và chủ động theo đuổi khi gặp được đối tượng mình yêu thích chứ không để bỏ lỡ bất cứ cơ hội có được tình yêu của mình. Với người độc thân thì đây là thời điểm lý tưởng con giáp này có thể thay đổi tình trạng quan hệ của mình.

Có vẻ như Tuổi Mùi đang dành quá nhiều thời gian cho công việc mà không có thời gian thư giãn, vui chơi hoặc giao lưu bạn bè, hãy cân đối lại sao cho hợp lý. Làm việc phải kết hợp với nghỉ ngơi mới đạt được hiệu quả cao nhất. Hơn thế nữa, những cuộc gặp gỡ là phương thức hiệu quả để xây dựng các mối quan hệ xã hội tốt đẹp, Tuổi Mùi nên biết tận dụng.

Tuổi Mùi bắt đầu ngày mới với tâm thế hào hứng, tự tin - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Bảy ngày 20/5/2023 hôm nay, công việc của tuổi Thân gặp trở ngại, hay bị điều chuyển công tác, vị trí hoặc phải làm hộ việc cho người khác. Đôi khi còn làm ơn mắc oán, giúp người nhưng không được câu cảm ơn mà còn bị trách ngược.

Bù lại tuổi Thân có lộc nhiều hơn mọi ngày. Bản mệnh giỏi giữ tiền phòng thân nên rất tiết kiệm, được người khác mời đi ăn hoặc đi chơi mới là chính. Con giáp này nên dời lịch ăn chơi đến cuối tuần cho thư thả.

Vận trình tình cảm không may mắn, trong chuyện tình yêu bản mệnh khá vụng về. Nhiều người lớn tuổi rồi nhưng vẫn chưa lập gia đình vì kén chọn, khó yêu khó chiều, hay bị gia đình nhắc nhở đến đau đầu.

Công việc của tuổi Thân gặp trở ngại, hay bị điều chuyển công tác, vị trí hoặc phải làm hộ việc cho người khác - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.