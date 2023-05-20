Tử vi hôm nay 20/5/2023: Tỵ 'đạp trúng hố vàng', thăng quan tiến chức, riêng 2 con giáp gặp nhiều khó khăn, trục trặc trong mọi việc

Tâm linh - Tử vi 20/05/2023 11:08

Tỵ 'đạp trúng hố vàng', thăng quan tiến chức, riêng 2 con giáp sau đây gặp nhiều khó khăn, trục trặc trong hôm nay 20/5/2023.

Tuổi Mão

Tử vi hôm nay ngày 20/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão thường quên trước nhớ sau, cần chú ý hơn trong công việc được giao hiện tại. 

Công việc: Trong công việc người tuổi Mão chú ý trong cách làm việc, thường quên trước nhớ sau, rất dễ xảy ra sai sót. 

Tình duyên: Tình cảm vẫn đang hạnh phúc với người yêu hiện tại, cả hai luôn biết cách chia sẻ cho đối phương thấu hiểu. 

Tài lộc: Nguồn tài lộc dồi dào, bản thân làm việc chăm chỉ giúp bạn có thêm nguồn thu nhập ổn định.

Sức khỏe: Sức khỏe ngày càng cải thiện, chăm chỉ làm việc nhưng đừng quên ăn sáng hay bỏ bữa chính.

Tử vi hôm nay 20/5/2023: Tỵ 'đạp trúng hố vàng', thăng quan tiến chức, riêng 2 con giáp gặp nhiều khó khăn, trục trặc trong mọi việc - Ảnh 1
Người tuổi Mão thường quên trước nhớ sau, cần chú ý hơn trong công việc được giao hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Xem tử vi hàng ngày hôm nay Thứ Bảy 20/05/2023 có những tín hiệu cho thấy Tuổi Thìn sẽ gặp một vài rắc rối nhỏ trong công việc nhưng không quá nghiêm trọng. Con giáp này sẽ sớm vượt qua được nếu biết tập trung cao độ, thể hiện khả năng của mình ở mức tối đa nhất. Nhiệm vụ càng khó thì càng đòi hỏi trình độ phải cao và tất nhiên là phần thưởng khi hoàn thành cũng cực kỳ xứng đáng. Tuổi Thìn hãy thật tỉ mỉ và thận trọng, không nên nóng vội, thành quả vẫn đang chờ bạn phía trước.

Người làm công ăn lương có việc làm thêm, tuy vất vả nhưng tiền bạc lại rủng rỉnh, thoải mái chi tiêu hơn. Tuổi Thìn cũng cần có kế hoạch tích lũy thêm tiền bạc để mở rộng, phát triển những hình thức đầu tư mới nhằm đem lại nguồn thu nhập tốt hơn và ổn định hơn. 

Đối với chuyện tình cảm, vận đào hoa nở rộ, những người độc thân bất ngờ gặp được người làm mình nhung nhớ. Cơ hội chẳng bao giờ chờ đợi ai, thậm chí có thể rơi vào tay người khác nếu như không nhanh chóng nắm bắt. Nếu đã có tình cảm thì Tuổi Thìn nên chủ động làm quen chứ đừng ngại ngùng. Sự chân thành và tự nhiên sẽ giúp bạn gây được ấn tượng tốt với đối phương.

Tử vi hôm nay 20/5/2023: Tỵ 'đạp trúng hố vàng', thăng quan tiến chức, riêng 2 con giáp gặp nhiều khó khăn, trục trặc trong mọi việc - Ảnh 2
 Tuổi Thìn sẽ gặp một vài rắc rối nhỏ trong công việc nhưng không quá nghiêm trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 20/5/2023 hôm nay có lợi cho những người tuổi Tỵ sắp lên chức, làm quản lý hoặc làm chủ. Con giáp này có tiếng nói trong công việc, được mọi người tin tưởng và khen ngợi khá nhiều mà bản thân không hay biết.

Vận tài lộc cũng có nhiều may mắn. Con giáp này nỗ lực bằng chính khả năng của mình chứ không phải chờ đợi người khác giúp đỡ. Tiền bản mệnh làm ra mỗi ngày đều là đồng tiền sạch, về sau sẽ nhận được nhiều phước lộc.

Tuy nhiên mặt tình cảm lại có điềm xa cách, chia ly. Con giáp này dễ phạm tiểu nhân, hay phải sống xa nhà vì cơm áo gạo tiền, cô đơn và ít bạn bè thân thiết. Các cặp đôi đang yêu nên hạn chế cãi cọ kẻo mâu thuẫn không thể xoa dịu.

Tử vi hôm nay 20/5/2023: Tỵ 'đạp trúng hố vàng', thăng quan tiến chức, riêng 2 con giáp gặp nhiều khó khăn, trục trặc trong mọi việc - Ảnh 3
Người tuổi Tỵ sắp lên chức, làm quản lý hoặc làm chủ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.

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