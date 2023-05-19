Vận đỏ như son: 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', tiền bạc phủ phê, thăng quan tiến chức trong tháng 4 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 19/05/2023 15:15

3 con giáp sau đây 'đạp trúng hố vàng', tiền bạc phủ phê, thăng quan tiến chức trong tháng 4 âm lịch.

Tuổi Ngọ

Tử vi cho biết trong năm 2023 tuổi Ngọ chính là con giáp may mắn được Quý Nhân giúp đỡ nên làm việc gì cũng thành công hơn người. Đặc biệt, với những người tuổi Ngọ chính là con giáp có đường công danh lên như diều gặp gió, được cấp trên cất nhắc lên vị trí mới khiến cuộc sống lên hương. Với những người đang kinh doanh buôn bán thì đường tài lộc càng thêm rủng rỉnh viên mãn.

Những người tuổi Ngọ còn rất may mắn trên con đường tình duyên, nếu còn độc thân càng thêm phần đào hoa có thể tìm kiếm được chân ái đích thực của đời mình.

Vận đỏ như son: 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', tiền bạc phủ phê, thăng quan tiến chức trong tháng 4 âm lịch - Ảnh 1
Ngọ chính là con giáp may mắn được Quý Nhân giúp đỡ nên làm việc gì cũng thành công hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 2023, tháng 4 âm lịch năm nay, người tuổi Dần sẽ gặp vận may từ đầu tháng đến cuối tháng.

Bản mệnh này vốn là người chăm chỉ, cần mẫn. Bên cạnh đó, họ luôn tự tin và khả năng của bản thân, luôn có kế hoạch tỉ mỉ cho công việc nên dễ dàng đạt được thành công. Bản mệnh chỉ cần nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng thì có thể đánh đâu thắng đó, được cấp trên trọng dụng và thăng tiến.

Trong tháng mới này, nhờ vào khả năng ngoại giao và tài ứng biến linh hoạt nên tuổi Dần sẽ kết giao được nhiều mối quan hệ bao gồm hợp tác làm ăn và bạn bè xã giao. Từ đó đem lại nhiều cơ hội và thuận lợi trong công việc, được lãnh đạo đánh giá cao.

Người làm kinh doanh, buôn bán tháng này cũng sẽ gặp may mắn về tài chính. Tuy nhiên, nếu tiền đổ về nhiều thì cũng nên giữ lại tiết kiệm kẻo dễ thâm hụt. Nếu muốn đầu tư thì nên suy xét kỹ lưỡng, tìm hiểu thật cẩn trọng. Nếu cảm thấy chưa chắc chắn thì chưa nên xuống tiền mà hãy xin ý kiến từ những người có kinh nghiệm trước.

Vận đỏ như son: 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', tiền bạc phủ phê, thăng quan tiến chức trong tháng 4 âm lịch - Ảnh 2
Tháng 4 âm lịch năm nay, người tuổi Dần sẽ gặp vận may từ đầu tháng đến cuối tháng.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Thân có đầu óc linh hoạt và tương đối tự tin trong cuộc sống. 

Họ có thể thích nghi với nhiều môi trường khác nhau, đồng thời cũng có thể mở rộng tầm nhìn, nắm bắt các cơ hội phát triển, giúp cho cuộc sống dễ dàng hơn.

Con giáp này cũng có đủ năng lực để đối mặt với những khó khăn và nhanh chóng giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.

Mọi trở ngại của con giáp tuổi Thân sẽ được tháo gỡ trong tháng 4 Âm lịch. H có thể sẽ trở thành những nhân vật hàng đầu ở nơi làm việc. Vốn đã thông minh nên khi có cơ hội, những người này sẽ nhanh chóng bộc lộ năng lực, nhanh chóng giành thắng lợi.

Có thể nói, trong tháng 4 Âm lịch, con giáp này luôn tỏa sáng ở nơi làm việc, giá trị con người cũng được nâng lên rõ rệt.

Vận đỏ như son: 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', tiền bạc phủ phê, thăng quan tiến chức trong tháng 4 âm lịch - Ảnh 3
Trong tháng 4 Âm lịch, con giáp này luôn tỏa sáng ở nơi làm việc, giá trị con người cũng được nâng lên rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.

Mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng: 3 con giáp bước sang trang mới, 'vận đỏ như son', danh lợi song toàn ngay đầu tháng 4 âm lịch

Mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng: 3 con giáp bước sang trang mới, 'vận đỏ như son', danh lợi song toàn ngay đầu tháng 4 âm lịch

3 con giáp này sẽ bước sang trang mới, 'vận đỏ như son', danh lợi song toàn ngay đầu tháng 4 âm lịch.

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