Mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng: 3 con giáp bước sang trang mới, 'vận đỏ như son', danh lợi song toàn ngay đầu tháng 4 âm lịch

Theo tử vi 2023, tháng 4 âm lịch năm nay, người tuổi Dần sẽ gặp vận may từ đầu tháng đến cuối tháng.

Trong tháng mới này, nhờ vào khả năng ngoại giao và tài ứng biến linh hoạt nên tuổi Dần sẽ kết giao được nhiều mối quan hệ bao gồm hợp tác làm ăn và bạn bè xã giao. Từ đó đem lại nhiều cơ hội và thuận lợi trong công việc, được lãnh đạo đánh giá cao.

Bản mệnh này vốn là người chăm chỉ, cần mẫn. Bên cạnh đó, họ luôn tự tin và khả năng của bản thân, luôn có kế hoạch tỉ mỉ cho công việc nên dễ dàng đạt được thành công. Bản mệnh chỉ cần nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng thì có thể đánh đâu thắng đó, được cấp trên trọng dụng và thăng tiến.

Người làm kinh doanh, buôn bán tháng này cũng sẽ gặp may mắn về tài chính. Tuy nhiên, nếu tiền đổ về nhiều thì cũng nên giữ lại tiết kiệm kẻo dễ thâm hụt. Nếu muốn đầu tư thì nên suy xét kỹ lưỡng, tìm hiểu thật cẩn trọng. Nếu cảm thấy chưa chắc chắn thì chưa nên xuống tiền mà hãy xin ý kiến từ những người có kinh nghiệm trước.

Tháng 4 âm lịch năm nay, người tuổi Dần sẽ gặp vận may từ đầu tháng đến cuối tháng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Thân có đầu óc linh hoạt và tương đối tự tin trong cuộc sống.

Họ có thể thích nghi với nhiều môi trường khác nhau, đồng thời cũng có thể mở rộng tầm nhìn, nắm bắt các cơ hội phát triển, giúp cho cuộc sống dễ dàng hơn.

Con giáp này cũng có đủ năng lực để đối mặt với những khó khăn và nhanh chóng giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.

Mọi trở ngại của con giáp tuổi Thân sẽ được tháo gỡ trong tháng 4 Âm lịch. H có thể sẽ trở thành những nhân vật hàng đầu ở nơi làm việc. Vốn đã thông minh nên khi có cơ hội, những người này sẽ nhanh chóng bộc lộ năng lực, nhanh chóng giành thắng lợi.

Có thể nói, trong tháng 4 Âm lịch, con giáp này luôn tỏa sáng ở nơi làm việc, giá trị con người cũng được nâng lên rõ rệt.

Mọi trở ngại của con giáp tuổi Thân sẽ được tháo gỡ trong tháng 4 Âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Ngọ thẳng thắn và lạc quan. Họ không bao giờ quan tâm quá nhiều đến những chuyện nhỏ nhặt, không thích nhìn ngó vào chuyện cá nhân của người khác.

Con giáp này luôn phát triển tốt theo hướng mà họ giỏi nhất, lựa chọn cho mình những con đường thuận lợi. Họ chuẩn bị cho tương lai của mình từ rất sớm, lên kế hoạch tỉ mỉ để tránh rơi vào những tình huống bất lợi, khó lường.

Bước sang tháng 4 Âm lịch, cuộc sống của con giáp tuổi Ngọ ngày càng dễ thở hơn. Họ không bị đau đầu vì áp lực công việc, cũng không gặp nhiều rắc rối trong lĩnh vực kinh doanh.

Chỉ cần người tuổi Ngọ bình tĩnh sẽ nhìn nhận ra nhiều cơ hội phát triển trong tháng 4 Âm lịch. Qua đó, họ có thể gặt hái được của cải, thăng tiến tốt trong công việc, không lo trượt chân, xuống dốc.

Chỉ cần người tuổi Ngọ bình tĩnh sẽ nhìn nhận ra nhiều cơ hội phát triển trong tháng 4 Âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.