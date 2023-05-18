Bước sang tháng 4 âm lịch: 3 con giáp được 'Thần Tài gõ cửa', tài lộc rực sáng, vận đỏ như son

Tuổi Mùi là một trong những con giáp nằm trong top may mắn của tháng 4 âm lịch. Tháng mới mở ra nhiều cơ hội mới cho bản mệnh. Tuổi Mùi cần vận dụng hết khả năng của mình để hoàn thành những việc quan trọng.

Đường công danh của tuổi Mùi sáng hơn trước rất nhiều. Con giáp này phát huy đúng thế mạnh của bản thân. Nếu có được tăng lương hoặc được nắm giữ vị trí quan trọng trong công ty thì đó đều là kết quả xứng đáng với công sức của bản mệnh đã bỏ ra.

Vận trình tháng mới có nhiều tín hiệu tích cực, mọi việc diễn ra suôn sẻ, trôi chảy, ít gặp trở ngại. Thời điểm này, tuổi Mùi có thể mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của bản thân vào thực tế. Có quý nhân đồng hành, con giáp này có thể gặp nhiều may mắn và có chỗ dựa khi cần. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng tốt đẹp.

Người làm kinh doanh có khả năng hút tài lộc, làm ăn vượng phát, tiền bạc ùn ùn kéo đến.

Vận trình tháng mới có nhiều tín hiệu tích cực, mọi việc diễn ra suôn sẻ, trôi chảy, ít gặp trở ngại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Ngọ thẳng thắn và lạc quan. Họ không bao giờ quan tâm quá nhiều đến những chuyện nhỏ nhặt, không thích nhìn ngó vào chuyện cá nhân của người khác.

Con giáp này luôn phát triển tốt theo hướng mà họ giỏi nhất, lựa chọn cho mình những con đường thuận lợi. Họ chuẩn bị cho tương lai của mình từ rất sớm, lên kế hoạch tỉ mỉ để tránh rơi vào những tình huống bất lợi, khó lường.

Bước sang tháng 4 Âm lịch, cuộc sống của con giáp tuổi Ngọ ngày càng dễ thở hơn. Họ không bị đau đầu vì áp lực công việc, cũng không gặp nhiều rắc rối trong lĩnh vực kinh doanh.

Chỉ cần người tuổi Ngọ bình tĩnh sẽ nhìn nhận ra nhiều cơ hội phát triển trong tháng 4 Âm lịch. Qua đó, họ có thể gặt hái được của cải, thăng tiến tốt trong công việc, không lo trượt chân, xuống dốc.

Bước sang tháng 4 Âm lịch, cuộc sống của con giáp tuổi Ngọ ngày càng dễ thở hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi, người tuổi Sửu tháng 4 Âm lịch này “vận đỏ như son”, may mắn ngập tràn. Tháng 4 Âm lịch năm nay, bản mệnh này được sao cát tinh chiếu mệnh nên có thể đón lộc từ quý nhân, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp và cuộc sống.

Về công việc, nhờ luôn chăm chỉ và tích cực nên người tuổi Sửu rất được cấp trên trọng dụng. Đây cũng là thời điểm tốt để gây ấn tượng mạnh hơn với lãnh đạo và giành về những thành quả cho bản thân. Tuy nhiên, người tuổi Sửu nên đẩy nhanh tiến độ trong công việc bởi đôi khi sự cẩn thận quá mức đang khiến họ tiến chậm hơn trên con đường tới thành công. Tốt hơn hết nên tối ưu thời gian của mình để gia tăng tính hiệu quả bởi đây là lúc họ bước vào thời kỳ hoàng kim hơn tất cả những giai đoạn trước đây.

Đối với những người làm ăn kinh doanh, đây cũng là thời điểm làm ăn phát đạt, dù gặp khó khăn trở ngại cũng có thể hóa xui thành may. Do đó, hãy tận dụng cơ hội này để đầu tư, mở rộng kinh doanh. Tuy nhiên thời gian này, bản mệnh nên giữ kín một số bí mật trong kinh doanh để tránh việc bị tiểu nhân lợi dụng.

Bên cạnh đó, người tuổi Sửu nên nhớ sắp xếp các mục tiêu và đi đúng lộ trình các kế hoạch của mình thì mới dễ dàng đạt được thành công.

Theo tử vi, người tuổi Sửu tháng 4 Âm lịch này “vận đỏ như son”, may mắn ngập tràn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.