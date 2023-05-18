Tử vi ngày 19/5/2023: 2 con giáp gặp phải 'vận đen', gập ghềnh, trắc trở trong công việc, riêng có 1 con giáp luôn gặp 'quý nhân phù trợ' trong mọi tình huống

Tử vi ngày 19/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu biết cách đối nhân xử thế, làm việc gì cũng nhận được sự trợ giúp từ mọi người.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dậu làm việc hăng hái, thường xuyên tìm cách giúp đỡ đồng nghiệp khi họ khó khăn.

Tài lộc: Biết quản lí chi tiêu, đầu tư tích trữ tài sản.

Sức khỏe: Cải thiện căn bệnh dạ dày, ăn uống kiêng cữ các món cay nóng.

Người tuổi Dậu biết cách đối nhân xử thế, làm việc gì cũng nhận được sự trợ giúp từ mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Ngày Sửu Tuất Tương Hình, vận trình trong ngày mới của người tuổi Tuất có phần gập ghềnh, trắc trở vì bạn sốt ruột, lo lắng nhiều thứ, lúc nào cũng đứng ngồi không yên. Có lẽ do dạo gần đây công việc liên tục nảy sinh rắc rối khiến bạn trở nên căng thẳng hơn. Nhưng càng lo thì càng không tìm ra cách giải quyết đâu.

Tư tưởng hỗn loạn, tâm lý bất an khiến con giáp này cũng chẳng có đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định đầu tư khôn ngoan. Bạn tốt nhất không nên vội vàng vung tiền vào những dự án mà bản thân không nắm chắc phần thắng kẻo kết quả cuối cùng chỉ có bạn là thua thiệt mà thôi.

Chuyện tình cảm không mấy tiến triển vì con giáp này có yêu cầu cao, khó tìm được người phù hợp đáp ứng tất cả những điều bạn mong muốn. Đó là lý do người độc thân vẫn tiếp tục độc thân mà thôi. Các cặp đôi cũng nên tiết chế hành động cũng như phát ngôn của mình đề phòng làm tổn thương người đối diện.

Vận trình trong ngày mới của người tuổi Tuất có phần gập ghềnh, trắc trở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi hàng ngày phương Đông nói rằng Thứ Sáu 19/05/2023, Tuổi Hợi không được may mắn cho lắm. Con giáp này làm gì cũng có vấn đề rắc rối, phát sinh sự cố khiến kết quả không được như ý. Điềm báo có kẻ tiểu nhân xuất hiện quấy phá nên bao công sức và cố gắng của bản thân đều tiêu tan hết.

Tài lộc của Tuổi Hợi trong ngày Thứ Sáu này cũng không quá dồi dào, con giáp này không nên chi tiêu bừa bãi dù thu nhập có tốt tới đâu nhưng nếu cứ mua sắm hoang phí thì rất dễ phải rơi vào tình trạng thiếu trước hụt sau. Điều đó không có nghĩa là Tuổi Hợi phải chi tiêu một cách tằn tiện, những khoản thật sự cần thiết thì không nên tính toán quá chi li.

Vận trình tình cảm của Tuổi Hợi hôm nay không được thuận lợi cho lắm nhưng với người thân lại vô cùng ấm áp, con giáp này tin tưởng và luôn coi gia đình chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mình. Cuối ngày nếu được, hãy trở về nhà cùng ăn cơm, trò chuyện với những người thân yêu của mình, điều này sẽ giúp Tuổi Hợi quên đi hết mọi phiền muộn của một ngày không được như ý.

Tuổi Hợi làm gì cũng có vấn đề rắc rối, phát sinh sự cố khiến kết quả không được như ý - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.